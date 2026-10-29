El consejero delegado de Iryo ya alertó hace unas semanas en el Senado de los fallos del sistema de seguridad LZB

Senado

Las primeras conclusiones del accidente ferroviario en Toledo confirman que se produjo un fallo informático en el sistema de señalización LZB. Un sensor que detecta a lo largo de la vía la posición de los trenes y su velocidad en tiempo real: cuando convoy pierde la conexión inalámbrica con este sistema, se para automáticamente. Esto es lo que sucedió este miércoles en Urda, aunque después se sucedieron otros errores que provocaron que el tren Alvia embistiera al Iryio, que se encontraba desde hacía varios minutos detenido en la vía. Este segundo tren, según los audios del centro de control de Atocha, no logró arrancar tras perder la conexión con el sistema LZB. ¿Por qué? El CEO de la compañía privada ya alertó de este tipo de problemas el pasado 5 de octubre en el Senado.

Fue durante la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España y, en particular, sobre los accidentes ocurridos en Adamuz y Gelida, donde falleció el maquinista tras colisionar contra un muro que había caído esa noche a la vía. A la pregunta del senador Javier Alonso (Vox) de «qué incidencias relacionadas con la vía o con la infraestructura en el Corredor Madrid-Andalucía comunicaron los maquinistas o los servicios técnicos de Iryo a Adif», Fabrizio Favara —CEO de Iryo— respondió que «el asunto más frecuente» son las incidencias con el sistema de señalización LZB. «Es un sistema seguro, pero bastante antiguo, y cada vez que la señal del tren se desconecta de la señal de tierra, el tren se para. No se puede mover y lleva bastante tiempo reconectarse y empezar nuevamente el servicio», afirmó ante los senadores que asistieron a la comisión de investigación.

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Ayer en Toledo el tren Iryo no pudo reanudar su marcha pese a contar con la autorización de Atocha. Queda reflejado por los audios de su maquinista, a las que ha tenido acceso este periódico. A las 8.41 la maquinista del Iryo 6076 llamó a Atocha para informar de que el convoy se encontraba detenido ante la señal de entrada de Urda, precisamente en el trayecto por el que avanzaba el AVE de Renfe y que ya había recibido la orden para reanudar «la marcha» a velocidad «normal».

«He tenido una pérdida de transmisión con velocidad meta 40, he ido circulando en BSL, pasado por el siguiente CDI en el 113 + 200, pero no he cogido transmisión. Estoy detenida en la señal de entrada de Urda», explicó la maquinista. El controlador quiso confirmar su situación: «Vale, se encuentra detenida ante la señal de entrada, ¿verdad?». «Eso es», contestó la conductora. «Maquinista de tren 6076. Desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal». «Vale, perfecto, pues muchas gracias», contestó la maquinista. Desde Atocha añadieron: «Pues nada, luego ahora cuando acabe el diferímetro continuamos en BSL, ¿vale?». La conversación terminó sin que el Iryo hubiera confirmado que estaba nuevamente en circulación.

La segunda llamada al Iryio se produjo a las 8.48, apenas seis minutos antes del choque. La conductora volvió a comunicarse con Atocha para explicar que la instrucción anterior no había permitido resolver el problema. «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada», informó. La respuesta del controlador fue breve: «Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama». Minutos después el Alvia que circulaba por el mismo carril impactó contra el último vagón del Iryio causando al menos 69 muertos en lo que ya es la mayor tragedia ferroviaria de alta velocidad en España.

Proceso de liberación

Iryo opera en la alta velocidad desde el 2022 después de que culminase el proceso de liberalización ferroviaria que inició Adif a finales del 2010. La empresa española, de mayoría de accionistas italianos, se hizo con el paquete que cubría los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Andalucía. Es en este último punto donde se han producido los dos grandes accidentes de la historia ferroviaria española de alta velocidad.

El pasado mes de enero 46 personas fallecieron en Adamuz después de que un tren Iryo descarrilase impactando con un segundo tren. Las causas de aquel accidente, aún en proceso judicial, apuntan a un fallo en el mantenimiento de la vía, según los últimos informes hechos públicos por la Guardia Civil.

Precisamente en en el corredor Madrid-Andalucía donde más quejas de los usuarios se registran. Hablan de impuntualidad en los trenes y señalan el «escaso» mantenimiento de las instalaciones. Algo en lo que el CEO de Iryo Fabrizio Favara incidió en el Senado el pasado 5 de octubre al señalar los fallos del sistema de seguridad LZB.