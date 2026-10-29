La cancelación mayoritaria de actos de precampaña no anula la pugna política

Pedro Sánchez (i) y Núñez Feijoo (d), líderes del PSOE y el PP, respectivamente Europa Press

El siniestro ferroviario de Urda paralizó las agendas de buena parte del país, incluida la de la precampaña electoral, con una excepción, la de Vox, el único partido que decidió seguir con sus actos. El presidente Pedro Sánchez y sus ministros cancelaron toda la agenda programada y algunos compromisos fijados para hoy. Sánchez se mantuvo en contacto con el presidente manchego, Emiliano García-Page, y con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y luego se trasladó a Urda. Antes había publicado en sus redes sociales un mensaje de consternación y, ya en Toledo, declaró que la atención a los afectados era el primer objetivo, y el segundo, aclarar las causas del siniestro. Añadió que no es asumible que se hayan producido dos accidentes tan graves como los de Urda y Adamuz en un mismo año. «Trabajaremos para recuperar la seguridad y la confianza en el sistema ferroviario español», dijo. Sánchez anunció también la declaración de tres días de luto oficial, como se hizo tras el siniestro de Adamuz.

El Partido Popular anunció la suspensión de los actos previstos en la agenda de precampaña. Su líder, Alberto Núñez Feijoo, reclamó una investigación «con todos los medios y sin interferencias» para esclarecer lo ocurrido. Rechazó entrar en responsabilidades políticas, porque «no es el día», y subrayó: «La serenidad no es silencio, pero este es el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares. Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas con exigencia y que merecen respuestas». Feijoo reclamó que se detallen las medidas puestas en marcha por el Gobierno después del accidente de Adamuz y subrayó que los ciudadanos tienen «derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras» de forma «inaplazable».

Aunque la mayoría de las declaraciones de cargos gubernamentales y de políticos de distinto signo fueron para expresar su pésame y solidarizarse con las víctimas, dejando para otro momento el análisis de las causas, hubo expresiones con más carga política. Especialmente directo fue el líder de Vox, Santiago Abascal, quien acudió a los actos de precampaña previstos en Valladolid y Santander. Allí responsabilizó del siniestro al Gobierno de Sánchez, al que acusó de «haber destruido las infraestructuras». Abascal advirtió de que no se van a creer ninguna explicación del Ejecutivo sobre el accidente porque «aún no ha dado explicaciones sobre Adamuz». «La corrupción mata», remachó.

Por su parte, la candidata de Junts al Congreso Míriam Nogueras publicó un mensaje en redes sociales lamentando lo ocurrido. También pidió que se asuman responsabilidades por el estado de las infraestructuras.

«Apoyo y cariño» del rey

El rey Felipe VI fue uno de los primeros en modificar su agenda tras el siniestro. La noticia sorprendió al monarca en Bétera, Valencia, donde asistía a unas maniobras militares. El ejercicio no llegó a terminarse tras conocerse la colisión, para que el rey pudiese adelantar su vuelta a Madrid y seguir toda la información sobre lo sucedido. Antes de viajar de regreso a la capital, Felipe VI habló con García-Page y lamentó ante los medios de comunicación el «terrible accidente». Expresó su «tristeza, apoyo y cariño» en «un momento tan duro». Además, el rey suspendió toda su agenda de la jornada.

Desde la Unión Europea distintas voces expresaron su solidaridad con España. «Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas [...]. Hoy, Europa llora con vosotros», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor», apuntó el presidente del Consejo Europeo, António Costa. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, añadió a sus condolencias su «sincera gratitud» a los servicios de emergencias.

Primeros ministros y responsables diplomáticos de Italia, Alemania, Portugal, Suecia, Holanda, los países bálticos, Israel, Palestina, Argentina, Chile y Panamá, entre otros, enviaron mensajes de solidaridad con España.