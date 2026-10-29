«Blocus», la ingeniería digital del vandalismo

Disturbios en Barcelona el 24 de octubre tras una convocatoria organizada por redes sociales Alberto Estevez | EFE

El sábado 24 de octubre, el centro de Barcelona vivió disturbios y saqueos. Grupos de jóvenes aparentemente desorganizados y con la cara tapada desbordaron a las fuerzas del orden. Quemaron contenedores. Rompieron escaparates. Asaltaron más de 20 tiendas. Y vandalizaron el mobiliario urbano. La noche acabó con 14 policías heridos y con unos 130 detenidos, la mayoría eran menores de edad.

La Policía, que había previsto una protesta de baja intensidad, se vio sorprendida.

¿Quién estaba detrás? ¿Quién los llevó a las calles? No les motivaban reivindicaciones políticas. No se habían movilizado por ninguna causa. No habían sido convocados por ninguna organización tradicional. Funcionaban como un enjambre de individuos y pantallas, congregado a través de los móviles, de las redes. Blocus («bloqueo»), una palabra prestada del francés, de las protestas que originalmente reclamaban mejoras educativas en el país vecino, servía de banderín de enganche. La usaban como nombre varios perfiles interconectados que llamaban a salir a las calles y a comportarse con violencia extrema. Y se ha convertido en el símbolo de un fenómeno preocupante, con posible presencia en once comunidades autónomas, en plena precampaña de las elecciones del 29N.

EL ENGRANAJE DIGITAL

La pirámide escalonada: de las pantallas a las calles

Este patrón de ingeniería digital ya ha provocado altercados en varias ocasiones en Europa. Tiene la forma de una pirámide escalonada: cada estrato supone un nivel distinto de implicación.

1. El escalón inferior. Las redes sociales abiertas preferidas por los menores, como TikTok e Instagram, sirven para captar a los participantes. Los perfiles que promueven las algaradas publican mensajes que salvan con facilidad los débiles mecanismos de moderación de las plataformas. Han sido creados para que los algoritmos que las gobiernan se los muestren al público que buscan. Hay memes y eslóganes. El tono parece lúdico, retador. Invita al adolescente o veinteañero a involucrarse en un desafío, a exhibirse como si lo que van a hacer se tratara de un juego cuya recompensa puede ser participar en un vídeo viral. La estética es la habitual en las creaciones de imágenes y cartelería con inteligencia artificial. Buscan llegar a una gran masa, que los jóvenes los compartan y difundan sin ser conscientes de lo que hay detrás. Además del botín del saqueo, les prometen otra recompensa, de carácter social: pueden a llegar a ser protagonistas de su propio vídeo viral si participan.

2. El escalón intermedio, las redes privadas. Las publicaciones de TikTok, Instagram o X no solo sirven de reclamo, también son el banderín de enganche de los futuros reclutas. Contienen códigos QR para acceder al siguiente escalón de la pirámide, grupos de WhatsApp o, sobre todo, Telegram, cerrados por defecto a miradas públicas, a los que solo se puede acceder por invitación, y que usan cifrado de extremo a extremo: salvo denuncia, nadie sabe de lo que se habla dentro de ellos. En estos espacios se coordinan las acciones. Se fijan horarios, lugares y se dan consignas sobre la vestimenta y las herramientas que deben portar. Fijan objetivos, como tiendas de tecnología o de ropa de lujo. En definitiva, organizan las algaradas, actos violentos como los del 24 de octubre, o como los que -en principio- han convocado para este sábado, día 31, con máscaras de Halloween en diferentes ciudades españolas, entre ellas Santiago de Compostela.

3. El escalón superior. Para los promotores de estos engranajes digitales, para los que habitan en la cúspide, es fácil hacer descender su mensaje. A la vez, evitan ser fácilmente identificables desde los otros niveles. Y dificultan el rastreo de la policía y de los servicios de inteligencia. ¿Quién está detrás? Hay muchas teorías, pocas certezas.

Antes de Barcelona, en Milán (Italia) se produjeron dos tardes de saqueos junto al Duomo. Los participantes habían sido convocados por las redes y tampoco tenían, en principio, afiliación política. En repetidas ocasiones, cuando en Europa se han producido estallidos similares, se ha señalado la posible injerencia de terceros países, de potencias interesadas, como Rusia, en desestabilizar a la UE, para amplificar las convocatorias en las redes y difundir desinformación. Se consideran ataques híbridos, pero no hay pruebas de que sean los arquitectos directos de las movilizaciones violentas.

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Los mecanismos de defensa

El efecto hidra en Telegram y el algoritmo de TikTok

La consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, desvinculó los saqueos del 24 de octubre de cualquier protesta social: «Es delincuencia, no se pueden ir de rositas». Ella pidió a WhatsApp y Telegram cerrar chats. Y la policía investiga, sigue pistas, busca conexiones entre lo ocurrido en Barcelona con los disturbios de Bilbao del pasado lunes, día 26, o los destrozos en A Coruña del miércoles 21.

Los Mossos lograron evitar que en Granollers se produjera un nuevo episodio violento. Y han recurrido a herramientas de lucha antiterrorista para, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior, cerrar varios grupos de Telegram.

La red de mensajería fundada por Pável Dúrov, que por regla general solo actúa a petición oficial o tras producirse un gran escándalo, también clausuró otros. Pero, ¿ha servido de algo? En una plataforma con tanto gusto por la opacidad, que fue el refugio de los antivacunas durante la pandemia, y que está rodeada de muchas polémicas, se produce el llamado efecto hidra: cortas una cabeza, nacen otras. Cierras grupos, se crean otros con la misma vocación y actividad. Sin la colaboración activa de Telegram parece muy difícil erradicar el problema. Históricamente, su colaboración con las autoridades ha sido insatisfactoria.

Disturbios en Milán DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

¿Y qué pasa con TikTok? El Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA) obliga a las grandes plataformas a retirar contenido ilegal y a evaluar los riesgos que generan para la seguridad pública. La compañía china, señalada tras los disturbios, ha comunicado que ha adoptado varias medidas para reducir su papel como escaparate de captación: ha incrementado la actividad de sus servicios de moderación, con tecnología de reconocimiento de imágenes y audio para detectar nuevos llamamientos; ha actuado sobre el algoritmo y ha bloqueado las búsquedas de ciertos términos relacionados con los actos violentos, y ha bloqueado los pagos a los que hagan transmisiones en vivo de disturbios: el caos era rentable para los que grababan. ¿Colaboran lo suficiente? Según el experto en redes Marcelino Madrigal, que alertó públicamente de que se preparaba una movilización en Barcelona, no.

Las plataformas juegan un papel clave, pero la Policía, una vez que el fenómeno es conocido, juega sus bazas. El miércoles fue detenido en Valencia un adolescente de 17 años. Se le considera autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. Es el presunto creador de Blocus Vlc e instigaba a saquear comercios de la ciudad. Todo apunta a que habrá más arrestos y que la clave es perseguir al que convoca.

Debate abierto

El anonimato en las redes, ¿un pasamontañas?

Cualquiera puede crear una cuenta WhatsApp o Telegram. Solo hace falta un número de teléfono. Apenas se piden más datos. Y si lo hacen es con interés comercial. Tampoco en las redes sociales hay que acreditar la identidad. Lo ocurrido en Barcelona ha reavivado la polémica sobre el anonimato en las grandes plataformas de internet. Tras los sucesos de Milán, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, hizo una analogía provocadora: dijo que un avatar o nombre de usuario digital puede ser lo mismo que un pasamontañas en la calle. ¿Acabaremos abriendo cuentas en las redes con seudónimo, pero revelando nombre, apellidos y DNI a la plataforma, para que en el futuro los pueda poner a disposición de un juez? Con lo que está pasando en las calles, el debate parece urgente.