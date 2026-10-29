29 oct 2026 . Actualizado a las 17:57 h.

Hay familias que llevan horas aferradas al teléfono, recorriendo hospitales, llamando a conocidos y difundiendo fotografías en las redes sociales con una misma pregunta: ¿Dónde están sus seres queridos? En Urda, el dolor de la tragedia ferroviaria se mide también es esa espera interminable, en los nombres que todavía no tienen respuesta y en los viajes que nunca llegaron a su destino.

Detrás de cada desaparición hay una vida interrumpida y alguien que se resiste a perder la esperanza. La Guardia Civil ha recibido ya 64 denuncias de familiares de posibles víctimas, mientras los equipos de investigación trabajan para esclarecer qué le ocurrió a cada pasajero. Porque, mientras no llega una noticia, cada llamada puede ser la esperada y cada minuto sin respuestas, una nueva forma de angustia.

Juan Ignacio López Espinosa

Entre Málaga y A Coruña

Con una estrecha vinculación entre Málaga y A Coruña, de donde es su mujer, la familia de Juan Ignacio sigue sin conocer su paradero. Con 63 años, ocupaba el asiento 17D del coche 7. Es un varón de estatura media, complexión normal, cabello corto y negro. Su entorno pide a aquellos viajeros que circulaban en el mismo convoy y puedan aportar cualquier dato relevante para encontrarlo, se pongan en contacto con los medios oficiales.

Ana Avilés

Camino de la boda de su hija

Ana Avilés, de 70 años, había emprendido un viaje que iba a terminar con una celebración familiar. Viajaba sola en el vagón 7 del AVE, con la ilusión de llegar a tiempo para acompañar a su hija el día de su boda. El desplazamiento tenía un propósito concreto, una fecha señalada en el calendario, y una familia que la esperaba para compartir un momento irrepetible.

Sin embargo, el accidente se convirtió en una búsqueda desesperada. Lo que debía ser una celebración dio paso a horas de incertidumbre, llamadas y desplazamientos en busca de cualquier información sobre ella. «Me caso el sábado. A lo mejor alguien puede reconocerla en la foto y ponerse en contacto conmigo por favor», contó su hija, visiblemente afectada, en un programa de televisión. Cada nueva información puede convertirse en una pista; cada ausencia de noticias prolonga el temor.

Carlos Ortíz Sanchidrián

Un colegio pendiente

Carlos Ortiz Sanchidrián, director de Colegios del CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, en Madrid, figura entre las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario de Urda. Viajaba en uno de los trenes implicados en el siniestro por motivos profesionales, con destino a Andalucía, donde tenía previsto participar en reuniones de trabajo con responsables de los centros educativos de la institución. En el colegio que dirige, su ausencia mantiene pendientes de cualquier novedad a compañeros, docentes y familias que esperan noticias sobre su situación.

Antonio Acedo, el maquinista del AVE acidentado

Antonio Acedo

El maquinista del AVE

Cuando Antonio Acedo vio la muerte de frente, su impulso fue salvar la vida de los demás. Acedo, de 36 años, era el maquinista del AVE que tiró desesperadamente del freno de emergencia para reducir la velocidad de su tren y evitar que el impacto con el Iryo fuera todavía mucho mayor. Sigue desaparecido.

David Martínez Méndez

Un asiento y una referencia

David Martínez Méndez ocupaba el asiento 16A del vagón 7 del AVE. La referencia al asiento en el que viajaba es uno de los datos con los que sus allegados tratan de reconstruir sus últimos movimientos. La búsqueda se extendió también a los hospitales. «Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar». «Necesitamos que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra», comunicó la familia.

Roberto A. Delgado Andrade

Un teléfono sin respuesta

Roberto Alfonso Delgado Andrade viajaba hacia Sevilla en el vagón 7, acompañado por la arquitecta Patricia Fernández. Tras el accidente, sus familiares comenzaron una búsqueda marcada por las llamadas sin respuesta. Su hija Constanza explicó que habían acudido a la estación de Atocha y que había llamado repetidamente al teléfono de Roberto. No recibieron respuesta. La familia también acudió a la comisaría para denunciar la desaparición y aportar muestras de ADN que puedan contribuir a las labores de identificación.

Pepe viajaba con su perro

PEPE Y TRECE

Dos compañeros de viaje

Entre los mensajes que se difundieron tras el accidente se encuentra la historia que pone el foco en un vínculo diferente, aunque no menos importante para quienes aguardaban noticias: el de Pepe y su perro, Trece. Ambos viajaban juntos cuando se produjo el siniestro. Su hermana compartió fotos con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos. En medio de la angustia llegó una noticia alentadora: Trece había aparecido y ya estaba con sus allegados. Pero la alegría es incompleta. La búsqueda de Pepe continúa y su familia sigue pendiente de noticias sobre él. Trece no era otro pasajero, era el compañero de Pepe.

David Reina Reguera

Un viaje para volver a casa

David Reina Reguera, de 22 años, vivía en Madrid y trabajaba como mecánico de trenes. Viajaba solo en el vagón 8 del AVE con destino Málaga, donde tenía previsto pasar unos días con su familia. Tras el accidente, sus padres se trasladaron a Urda para intentar localizar alguna pista que les permitiera dar con su paradero. Para facilitar su identificación, su familia describe al joven como una persona de 1,85 metros de altura, complexión fuerte y pelo negro. Además, suele llevar perilla y un degradado en la ceja.

Adriana Marroquín, iba en el vagón 8

Adriana Marroquín

El llamamiento de una hermana

Adriana viajaba en el vagón 8. Tras el accidente, su hermana difundió imágenes en redes sociales y dio detalles de la ropa que llevaba cuando se subió al tren. «Hay que rezar mucho para que suceda el milagro. Muchas gracias por el apoyo», escribió una hermana que intenta aprovechar todos los medios a su alcance para tratar de encontrarla.

Juan José García Palacios

Un guardia civil de vuelta a casa

Con 27 años, viajaba en el asiento 108C del vagón 8. Sevillano y destinado en Madrid, trabajaba en el Ministerio del Interior y regresaba a casa después de terminar su semana laboral. Juan José quería llegar a Utrera para pasar unos días con su familia. Tras el accidente, su familia inició una búsqueda desesperada. La referencia exacta de su asiento constituía uno de los datos para intentar reconstruir su ubicación en el tren. Sin embargo, la familia sigue sin noticias.