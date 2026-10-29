El accidente ferroviario de Toledo, en nueve artículos de opinión
Expertos ferroviarios y colaboradores de La Voz escriben sobre el trágico siniestro ocurrido en Urda
30 oct 2026 . Actualizado a las 17:50 h.
Al menos 69 muertos. Ese es, por ahora, el balance de fallecidos tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Un tren AVE de Renfe colisionó con uno Iryo, que se encontraba parado, en la línea Madrid-Andalucía, la misma en la que hace casi diez meses ocurrió el siniestro de Adamuz. La Voz de Galicia ha recopilado las opiniones publicadas estos días por nuestros colaboradores e ingenieros ferroviarios para tratar de explicar —y entender— qué paso en Toledo.