30 oct 2026 . Actualizado a las 17:50 h.

Al menos 69 muertos. Ese es, por ahora, el balance de fallecidos tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Un tren AVE de Renfe colisionó con uno Iryo, que se encontraba parado, en la línea Madrid-Andalucía, la misma en la que hace casi diez meses ocurrió el siniestro de Adamuz. La Voz de Galicia ha recopilado las opiniones publicadas estos días por nuestros colaboradores e ingenieros ferroviarios para tratar de explicar —y entender— qué paso en Toledo.

Ismael Herrero | EFE El AVE y la seguridad Xosé Carlos Fernández Díaz

María Pedreda Ética e seguridade descarriladas Begoña Graña

Susana Vera | REUTERS Recuperar el mantenimiento ferroviario Miguel A. Pavón

Chema Moya | EFE Inexplicable Miguel Rodríguez Bugarín

Victor Lerena | EFE Saber estar en medio de la tragedia Diego G. Agilda Pedreira