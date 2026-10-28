La tragedia ferroviaria de Toledo sucedió en la misma línea que el accidente de Adamuz

Un dos trenes accidentados en Adamuz. Jorge Zapata | EFE

Una nueva tragedia ferroviaria en Toledo arrasa ya a todo un país apenas nueve meses después del accidente de Adamuz, en Córdoba. Lo hace además en el corredor entre Madrid y Andalucía. De nuevo, el mismo escenario para una catástrofe parecida.

Eran las 19.43 horas del domingo 18 de enero cuando un convoy Iryo, que cubría el trayecto Málaga-Madrid con 289 personas a bordo, chocaba en Adamuz contra un Alvia de Renfe, que hacía la ruta Madrid-Huelva con 187 pasajeros.

Aquel siniestro quedará marcado para siempre como el primero de la alta velocidad española y el cuarto en mortalidad de la historia de nuestro país. Se rescataron los cuerpos de 45 víctimas de las vías, pero días después la cifra aumentó a 46 por el fallecimiento de una persona hospitalizada en estado crítico.

Las primeras comunicaciones fueron un auténtico caos. Apenas dos minutos después de la colisión, el maquinista del Iryo se ponía en contacto con el Centro de Regulación y Control (CRC) del ADIF. «Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz», dijo en un primer momento. Su convoy está bloqueado y aún no sabe la tragedia que hay a su alrededor.

El CRC intenta contactar dos veces con el Alvia. Es imposible porque el maquinista es uno de los fallecidos. Apenas un minutos después, Atocha habla con la interventora de este tren, que está herida con un fuerte golpe en la cabeza. «No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista», dice confusa.

En medio de este caos, el conductor del Iryo empieza a ser consciente de su situación, pero sigue sin saber que hay otro tren implicado. «Es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua», repite dos veces. «Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor», explica.

Imagen aérea del lugar del choque entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) Susana Vera | REUTERS

Los hechos

Estas conversaciones, repetidas y analizadas hasta la saciedad, dieron las primeras claves del escenario. También eran síntoma de que por delante venía una noche trágica y meses de informes y explicaciones.

El siniestro había tenido lugar en cuestión de segundos, pero fueron necesarios meses para que se conociesen todos los detalles.

El detonante estuvo en la vía. O esa es la principal hipótesis, porque aún no se han dirimidos las causas.

El tren Iryo circulaba por un punto que estaba fracturado. Eso provocó que el primer eje del coche 6 se saliese del carril y con él dos vagones más fueron invadiendo la vía contigua. Las cajas negras confirmaron que entre el descarrilamiento del primer tren y el impacto con el Alvia transcurrieron 15 segundos. La cabina chocó fronto-lateralmente contra los vagones traseros. El Alvia no pudo frenar con ese escaso margen de tiempo.

El impacto provocó que los dos primeros coches del Alvia cayesen por un talud de cuatro metros.

Básicamente fueron una sucesión temporal de los distintos sucesos divididos en tres actos: el descarrilamiento del tren de Iryo, la colisión del Alvia quince segundos después y su posterior descarrilamiento y colisión contra un talud, una evolución muy violenta a más de 200 por hora que fue mortífera para los viajeros. En ese tren murieron 37 de los 46 fallecidos.

La colisión entre ambos se produjo en movimiento, cuando el Iryo ya había reducido la velocidad a 141 kilómetros por hora tras la activación del freno automático al registrarse una alarma por la temperatura en las cajas de grasa del coche 8, fruto de su salida de la vía. El Alvia, en cambio, impactó a 204 por hora.

Uno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz Susana Vera | REUTERS

Las víctimas

Las cifras de fallecidos y sus historias todavía siguen vivas en la memora de la sociedad. En los trenes viajaban familias que disfrutaban de su tiempo libre, opositores o trabajadores que regresaban tras un fin de semana con los suyos. María Clauss y Óscar Toro fueron los primeros identificados. Ambos, periodistas muy activos en el tejido cultural de Huelva. Pablo Barrio, de 27 años, era el maquinista del Alvia, que nada pudo hacer por evitar el impacto contra la cola del otro tren. Samuel Ramos era un policía nacional cordobés destinado en Madrid. Y así hasta 46 historias que serán reivindicadas en el proceso judicial.

Leer más: Adamuz, cronología de la cuarta mayor tragedia ferroviaria en España

Caso por resolver

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) situó como principal hipótesis la rotura de un carril. Tres trenes previos habían registrado muescas y marcas en las ruedas al pasar por ese mismo tramo en esa misma jornada desde las 17:21 horas. La investigación judicial se va a centrar precisamente en por qué ese tramo estaba en malas condiciones. Si bien por el mal estado del acero, por defectos en las soldaduras, que se realizaron al sustituir un desvío en la zona donde se produjo el accidente, dentro de un plan de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la primera que entró en funcionamiento en España, en 1992.

El estado de la vía

A finales de enero, el ministro de Transportes aseguraba que la rotura de la vía que hizo descarrilar al Iryo se produjo en un tramo nuevo, pero junto a una soldadura que lo unía con una parte antigua. Óscar Puente llevaba una semana asegurando que la vía Madrid-Sevilla se había renovado «integralmente», pero se vio obligado a admitir que en realidad no se había sustituido la vía en su totalidad, sino que hubo partes donde se mantuvieron «tramos del material original». Como explicaba La Voz el 29 de enero, la supuesta reforma integral de la Madrid-Sevilla era en realidad una amplia operación de mantenimiento que pretendía evitar sustos ante el mal estado de determinados aspectos de la infraestructura como algunos taludes o los aparatos de vía, elementos muy sensibles que permiten a los trenes cambiar de vía dependiendo de la situación. En Adamuz, el desvío que se sustituyó por otro y se soldó con la vía antigua de 1992 —fabricada en 1989— era el de un puesto de banalización, un punto en el que los trenes cambian de vía dependiendo de las necesidades operativas, pues en el ferrocarril las vías en disposición doble no tienen por qué ser utilizadas solo en un sentido.

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz comparecía en septiembre formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir una intervención urgente tras el accidente de Adamuz y ante las «graves deficiencias» de la red ferroviaria española.

La denuncia incluía diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que son públicamente conocidas y acreditan como el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto.