Solidaridad en medio de la tragedia: trabajadores que no dudaron en bajar a ayudar a los pasajeros y coches particulares para trasladarlos

Concentración silenciosa de cinco minutos de agricultores y ganaderos que suspendieron su tractorada en Madrid tras saber del siniestro de Toledo Mariscal | EFE

El siniestro ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo, ha hecho revivir las peores imágenes de aquel aciago 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira en Santiago, pero también las más solidarias. Si hace trece años fueron los vecinos de Angrois los primeros en echarse a las vías para atender a las víctimas, ahora han sido trabajadores que desarrollaban su labor cerca del lugar de la colisión quienes no han dudado en asistir a los accidentados.

Juan Manuel García Díaz fue una de las primeras personas en acudir al lugar de la colisión. Estaba trabajando de albañil en una finca cercana cuando percibió «un buen golpe y una polvareda». «Nos hemos imaginado que era el tren porque estábamos al lado de la vía» y «algo así tan fuerte no podía ser otra cosa», relató a Europa Press.

Nada más llegar con sus compañeros a la zona se han encontrado el primer tren y no han dudado en rajar las vallas «porque ya estaba saliendo la gente, rompiendo las ventanas». Las personas de ese primer convoy «no daban crédito, entre el shock que tenían...», indicó este trabajador, añadiendo que se les veía «muy mal, muy nerviosos todos».

Juan Manuel, junto con sus compañeros, todos de la localidad de Los Yébenes (el término municipal donde se produjo el siniestro) han ayudado a la gente que podía salir del tren por su propio pie y han llamado a emergencias, momento en el que ha empezado a llegar la Guardia Civil.

Además, según informó también Europa Press, numerosos vecinos de la localidad de Urda y alrededores han estado acercándose a la zona del accidente ferroviario para prestar ayuda, movilizándose en varios vehículos particulares para poder evacuar a los heridos que lograron abandonar los convoyes por si mismos.

Donaciones de sangre

Igual que sucedió en la tragedia de Angrois, servicios de emergencias y centros sanitarios cercanos al lugar del accidente, en este caso incluso de comunidades autónomas limítrofes se han ofrecido y preparado para atender a los heridos en la colisión, además de enviar medios humanos y materiales para trabajar en el lugar del choque, incluidos equipos de perros de rescate, y para hacer los traslados necesarios.

Varias personas hacen cola para donar sangre en una unidad móvil en la Gran Vía de Madrid Nahia Peciña | EFE

Además, tanto en Castilla-La Mancha como en Madrid ya se han empezado a realizar llamamientos públicos para que los ciudadanos acudan a donar sangre, dado que se prevé que las necesidades sean altas y se teme que las reservas se reduzcan demasiado. El objetivo es garantizar la atención a todos los accidentados que lo precisen. Se han intensificado especialmente los avisos para que personas de todos los grupos sanguíneos acudan a hacer donaciones en los hospitales de Toledo y Ciudad Real, pero también en los centros sanitarios y las unidades móviles en Madrid.

Protestas transformadas en muestras de duelo

Por otro lado, el impacto de lo ocurrido esta mañana en Urda ha dado la vuelta por completo no solo a la agenda política, sino también a la de los movimientos sociales. Es el caso de las protestas agroganaderas que iban a desarrollarse en Madrid este miércoles.

Miles de agricultores y ganaderos, con cientos de tractores procedentes de distintos puntos de España y convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, estaban preparados para tomar las calles de la capital reclamando medidas que garanticen el futuro del campo español cuando se han enterado del grave siniestro ferroviario. Han decido entonces posponer la tractorada y, en cambio, han realizado una concentración silenciosa de cinco minutos por las víctimas del brutal choque de trenes.

Agricultores y ganaderos llegados a Madrid para una protesta cambian su tractorada por cinco minutos de silencio Mariscal | EFE

Por su parte, el sindicato de maquinistas Semaf está estudiando posponer el paro de 24 horas convocado para mañana jueves en Renfe y al que estaba llamado todo el personal de conducción, unos seis mil trabajadores. Precisamente la seguridad ferroviaria es una de las cuestiones en las que se sustenta la convocatoria de huelga.