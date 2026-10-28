El sistema de señalización falló minutos antes del choque mortal de trenes de Toledo

GUARDA CIVIL HANDOUT | EFE

A las 8.30 horas, ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria, recibió el aviso de una incidencia en el sistema de señalización de la central de comunicaciones de Urda (Toledo). A partir de ese momento, el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. La circulación en ese tramo pasó entonces a regirse por un sistema alternativo, el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes del sector.

Por el momento, lo que se sabe es que a las 8.54 horas, cuando un AVE embistió por detrás al Iryo que permanecía detenido a la entrada de la estación de Urda, la circulación estaba sometida a ese régimen alternativo de seguridad. Según los primeros indicios, en ese momento, y tras esa incidencia temporal en el sistema de señalización automático (LZB), se ordenó reanudar la marcha a los ocho trenes detenidos en la zona. Sin embargo, el convoy de Iryo permaneció parado en la vía por motivos que aún se investigan, y presuntamente se dio autorización desde el centro de control de Atocha para que el AVE de Renfe continuara, pese que había una señal roja que lo impedía por haber un obstáculo en la vía, lo que desembocó en la colisión por alcance en Urda.

Según avanza el Diario de Sevilla, el origen del accidente podría estar el fallo en cascada de los tres sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, es decir, el LZB, BCA y ASFA-AV. Al fallar uno detrás de otro, apuntan, se tuvo que activar el control manual por el que los trenes reciben órdenes desde el centro de control. La causa detrás de este triple fallo, detalla el diario, podría estar relacionada con las obras de modernización que se están ejecutando en esta línea desde el 2021 para sustituir progresivamente el antiguo sistema LZB por el estándar europeo ERTMS.

«Es pronto para saber el origen», apuntan desde Adif. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente sitúa el posible error humano entre las principales líneas de investigación. «Está en el origen de la investigación», detallan.

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Diferencias entre el LZB y BLS

La diferencia entre ambos sistemas resulta clave para entender las circunstancias del accidente. En condiciones normales, el LZB supervisa permanentemente la velocidad y la posición del tren y transmite al maquinista las instrucciones necesarias para mantener una circulación segura. Si detecta que se superan los límites permitidos o que el convoy no frena cuando debe, puede intervenir automáticamente.

El BSL, en cambio, se basa en las señales luminosas instaladas junto a las vías, que funcionan de manera similar a los semáforos de una carretera. Para evitar que dos trenes coincidan en un mismo espacio, la línea se divide en tramos, conocidos en el argot ferroviario como cantones. Cuando uno de ellos está ocupado, la señalización debe impedir que otro convoy entre hasta que quede libre.

Este sistema, previsto en la normativa ferroviaria, permite mantener la circulación cuando no está disponible la supervisión continua del LZB. Sin embargo, implica un cambio relevante en las condiciones de conducción: el maquinista debe atender a las indicaciones de las señales exteriores, aunque puede seguir contando con la protección de otros dispositivos, como el ASFA, capaces de ordenar el frenado automático en determinadas circunstancias.

La investigación deberá esclarecer ahora si la señalización funcionó correctamente, qué indicaciones recibió el maquinista del AVE y qué mecanismos de protección permanecían activos en el momento de la colisión. La desconexión del LZB, por sí sola, no permite determinar si falló el sistema alternativo o si se incumplió alguna de sus indicaciones.