Sánchez, desde Urda: «No es asumible sufrir dos accidentes en la alta velocidad en un año»

Pedro Sánchez ha comparecido antes los medios en el puesto de mando avanzado situado en Urda Violeta Santos Moura | REUTERS

Pedro Sánchez no minimiza la gravedad de los hechos. El presidente del Gobierno se mostró este miércoles consciente del impacto que ha podido tener en la sociedad española el accidente ferroviario que ha segado la vida de al menos 68 personas, según las últimas cifras ofrecidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y prometió «llegar hasta el final» para determinar qué es lo que pudo provocar un siniestro que su ministro de Trasportes, Óscar Puente, había tildado apenas unos minutos antes de «inverosímil». «Si tenemos, como debemos, reforzar aún más la seguridad para volver a reconstruir la confianza en nuestro sistema ferroviario de alta velocidad, se hará», prometió el presidente.

Sánchez, que compareció en el puesto de mando avanzado situado en Urda, la localidad más cercana a la tragedia, evitó dar por buena ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. En su relato de los hechos, Puente apuntó a una decisión errónea de un operario del centro de mando en Atocha que dio la orden de continuar la marcha con normalidad a un tren que tenía «obligatoriamente» que detenerse «con arreglo tanto a la reglamentación como a los propios protocolos de ADIF». Pero el jefe del Ejecutivo mantuvo abierta la puerta tanto a la posibilidad de una «negligencia» como a «fallos en el sistema de seguridad».

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El presidente prometió que, en cualquiera de los dos casos, la verdad se sabrá y se actuará «con total contundencia». «Porque lo que no es asumible para un país como España —reconoció— es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido». No permitió preguntas y en el aire quedó el interrogante de una periodista sobre si el cese del ministro de Transportes está sobre la mesa. Hace ya meses, a raíz del accidente de Adamuz y distintas incidencias en la red, que la oposición la reclama. Puente, sin embargo, descartó este mismo miércoles dimitir, al menos, de manera inmediata. Y en Moncloa aseguran que el presidente tampoco le exigirá la renuncia. «Esto no es un fallo de gestión», esgrimen.