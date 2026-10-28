Begoña Gómez denuncia al PP por suplantar su imagen en un vídeo realizado con inteligencia artificial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre del 2026, en Fuenlabrada, Madrid. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su mujer, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial que publicó el PP en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PP lanzó en redes sociales un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba su orgullo por ser «zurdo» ante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid. En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es «zurda» porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es «presidente del Gobierno; el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es «zurdo» porque «esconde joyas».

En una entrevista en el pódcast Keep It Cutre, Sánchez ha afirmado que desde el PSOE no están utilizando la IA para las elecciones del 29N, en contestación a la carta enviada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pidiendo que no se utilizara esta tecnología con «usos vejatorios». El presidente ha explicado que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen, reprochando al PP que utilice «las mismas técnicas que los acosadores contra los menores». «Y un partido que aspira a gobernar, lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores», ha censurado Sánchez, que también ha reprochado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, que haya «validado» estas prácticas.

Sánchez decidió convocar elecciones tras una comida de domingo con su mujer y sus padres

Durante la entrevista en el pódcast Keep It Cutre, Sánchez ha afirmado que decidió finalmente adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre después de hablar en una comida de domingo con sus padres y su mujer, Begoña Gómez. Sánchez ha señalado que no convocó elecciones «inmediatamente» tras decaer en el Congreso los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en el marco del desahucio a Maricarmen, la vecina de 87 años de Madrid que fue desalojada de su vivienda de alquiler.

El presidente del Gobierno ha explicado que esperó a tomar la decisión, primero para ver «cuál era la contestación que había en la movilización de las calles» tras no aprobar el Congreso los decretos de vivienda; y después porque tenía «una cita muy importante», como todos los domingos, con sus padres y su familia.

«Pregunté qué es lo que debía hacer y lo vi muy claro después de comer con ellos, porque tanto ellos como mi mujer me dijeron "hay que convocar elecciones. Si tú no puedes sacar este tipo de medidas, el Parlamento tiene que renovarse"», ha confesado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha indicado que como presidente del Gobierno tiene un gabinete que «le asesora» y les pide opinión, si bien ha admitido que también hay un ámbito privado en el que se puede expresar de otra manera, de una forma «mucho más abierta». «Es lo que hice ese domingo y ahí tome la decisión», ha añadido el líder socialista, que ha aclarado que, tras la comida, informó al rey Felipe VI de su decisión de convocar las elecciones.