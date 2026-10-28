Jacinto Muñoz (PP) se convierte en alcalde de Algeciras al prosperar la moción contra Landaluce

A.Carrasco Ragel | EFE

El candidato del PP, Jacinto Muñoz, se ha convertido este miércoles en alcalde de Algeciras después de que haya prosperado la moción de censura presentada por su partido y Vox contra José Ignacio Landaluce, que no ha asistido a este pleno, y que ya había comunicado oficialmente el pasado domingo su renuncia al cargo. Tampoco han aparecido las dos concejalas del PP que se mantuvieron su apoyo al alcalde —Yessica Rodríguez y Patricia Bueno—, mientras que Vicente Palomares, que también lo respaldó, sí ha acudido a la sesión.

La moción que ha designado a Muñoz como alcalde de Algeciras ha salido adelante con 15 votos a favor, 12 concejales del PP y tres de Vox, mientras que los siete ediles del PSOE se han abstenido. En contra han votado Vicente Palomares y Gema Amparo Esteve Crespo, de Vox, que se ha saltado la disciplina de voto.

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, y los grupos políticos en cada turno de palabra han manifestado su apoyo a familiares y víctimas del suceso.

Tras esto, se ha procedido a la lectura de la moción presentada por PP y Vox, en la que se exponían los motivos de este pleno extraordinario contra el alcalde de Algeciras. Además, se ha dado lectura al escrito de dimisión del cargo que Landaluce registraba el pasado domingo.

El candidato del PP, Jacinto Muñoz, ha trasladado en su intervención que esta decisión «no nace de la improvisación, ni de un interés personal, ni de un afán de protagonismo» sino de su «responsabilidad con Algeciras».

«Situación de extraordinaria gravedad»

«Muchos ciudadanos se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí, cómo 12 concejales que durante tantos años hemos trabajado junto a Landaluce hemos terminado promoviendo una moción de censura. Considero que merecen una explicación», ha comentado, asegurando que se encontraron «ante una situación de extraordinaria gravedad».

Sobre esto, ha defendido que antes de llegar a la moción de censura le pidieron al alcalde que «diera un paso al lado» para «concentrarse en su defensa judicial con todas las garantías» y que permitiera al ayuntamiento «continuar trabajando con la estabilidad que necesitaba».

«Se lo pedí desde el respeto, desde los muchos años que habíamos compartido y con el convencimiento de que todavía estábamos a tiempo de encontrar una salida diferente», ha añadido Muñoz, quien ha asegurado que «antes de presentar una moción de censura, intentamos evitarla».

El ya nombrado alcalde de Algeciras ha explicado que 12 concejales del PP retiraron su apoyo a Landaluce porque entendieron que «en aquellas circunstancias, mantenerlo ya no era compatible con nuestra responsabilidad institucional», en referencia a las denuncias de dos militantes por presuntas agresiones sexuales.

Además de manifestar su respecto a la presunción de inocencia de Landaluce por las denuncias por presuntas agresiones sexuales, ha dejado claro que eso «no significa renunciar a ejercer nuestra responsabilidad política».

«La lealtad personal merece respeto, pero ninguna lealtad puede sustituir la responsabilidad que tenemos con la institución a la que servimos. No pretendemos borrar el pasado ni convertir esta discrepancia en una calificación personal. Tampoco queremos que esta situación prolongue la incertidumbre en nuestro ayuntamiento. No hemos llegado hasta aquí para resolver una cuestión personal, hemos llegado hasta aquí para asumir una responsabilidad institucional», ha argumentado.