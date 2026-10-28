Los reyes se muestran «conmovidos y preocupados» por el siniestro ferroviario de Toledo, mientras Rueda pone a disposición todos los medios de Galicia

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Los reyes de España han expresado esta mañana su preocupación y su tristeza por la colisión de dos trenes ocurrida en Urda, en Toledo, que deja ya más de cuarenta fallecidos. Lo han hecho, por el momento, con un mensaje a través de la red social X, en el que los miembros de la Casa Real se declaran «conmovidos y preocupados» por el accidente ferroviario. «Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas», añaden. Felipe VI y su familia también han querido mostrar su apoyo a los equipos de emergencias «y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias». El rey, además, ha suspendido toda su agenda hasta el jueves.

La noticia del choque ferroviario ha cogido a Felipe VI en Bétera, en Valencia, donde asistía a unas maniobras militares que no se han terminado tras conocerse lo ocurrido en Toledo. Desde allí ha lamentado ante los medios el «terrible accidente» y ha expresado su «tristeza, apoyo y cariño» en «un momento tan duro». A continuación ha explicado que se recortaría la duración del ejercicio para que el rey pudiese retornar a Madrid y seguir desde allí la emergencia, conociendo más detalles de lo ocurrido, además de confirmar que ya había podido hablar con el presidente manchego, Emiliano García Page.

Las reacciones y condolencias por el siniestro ocurrido en Castilla-La Mancha llegan también desde el Gobierno autonómico gallego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto a disposición todos los medios que Galicia, comunidad que sufrió en el año 2013 una gravísima tragedia ferroviaria en Angrois, pueda aportar. Así lo ha indicado en un mensaje en redes sociales, en el que también ha explicado que sigue «con preocupación» las noticias llegadas desde la localidad manchega y ha enviado su pésame por los fallecidos. «Todo o apoio e cariño ao resto de afectados, familiares e achegados», añade el mandatario, antes de señalar que «Galicia, e os seus medios, están a disposición para todo no que poidamos axudar».

Además, la Xunta de Galicia ha cancelado toda su agenda institucional para este miércoles, mientras el presidente gallego ha explicado que ya ha establecido los contactos tantos con el Gobierno de Castilla-La Mancha como con el central para poner a disposición todos los medios con los que cuente Galicia y que puedan demandar. Así lo ha dicho al asistir a un acto de Indra en As Pontes tras el que se ha cancelado la actividad pública del Gobierno gallego.

No ha sido el único político gallego que se ha pronunciado sobre el tema. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha suspendido su agenda de actos y se ha declarado «profundamente afectado» por la noticia del accidente ferroviario: «En Galicia sabemos ben o que significa vivir unha traxedia así. Compartimos a dor das familias que perderon un ser querido e a angustia de quen agarda noticias dos seus». El socialista ha querido enviar a través de las redes sociales y de un vídeo remitido a los medios todo su «agarimo e solidariedade» con las víctimas y sus familias, así como «moita forza» a los heridos y a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno.

También la portavoz del BNG, Ana Pontón, canceló esta mañana toda su agenda de actos tras conocer la noticia del siniestro ferroviario de Urda. Además de expresar su consternación a través de las redes sociales, la líder nacionalista realizó una declaración este mediodía en la sala de prensa del Parlamento de Galicia en la que quiso trasladar todo el «apoio e solidariedade» del Bloque a las victimas del suceso y a sus familias. «Este tipo de accidentes chéganos ao máis fondo polo de Angrois, que segue marcando as nosas vidas e que, lamentablemente, non foi investigado como debera», señaló Pontón quien, con todo, incidió que ahora es momento para estar «ao lado das vítimas» y que «tempo haberá para esclarecer cales son as responsabilidades que hai detrás deste accidente».

Minuto de silencio esta tarde en todos los ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las ocho de la tarde en la puerta de todos los ayuntamientos españoles en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

La federación también se ha puesto a disposición para coordinar tareas de protección civil y otras emergencias, agradeciendo la labor de los servicios que están trabajando en la zona, y ha trasladado su pésame a los seres queridos de los fallecidos.