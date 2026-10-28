Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 13 de diciembre

Pasajeros en la estación de Atocha revisan sus móviles tras la cancelación de sus trenes Eduardo Parra | EUROPA PRESS

Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial para atender a todos los pasajeros afectados por el brutal accidente ferroviario registrado este miércoles en Toledo, que ha dejado decenas de víctimas mortales. La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión de la circulación de la alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, según ha anunciado a través de sus canales oficiales. Además, ha bloqueado la venta de billetes en la línea afectada hasta el 13 de diciembre.

Por tanto, los pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y el sur del país mientras el servicio continúe suspendido podrán cancelar o cambiar sus billetes sin ningún coste adicional. El operador Ouigo ha suspendido todas las circulaciones de trenes de alta velocidad entre la capital y Andalucía hasta, al menos, el próximo 2 de noviembre.

Iberia aumenta su oferta aérea y topa los precios

Además, Iberia se ha sumado a la respuesta a la tragedia y ha decidido aumentar un 20 % la capacidad de sus vuelos este miércoles, 520 plazas más, así como añadir una conexión extra entre Madrid y Málaga, con salida a las 20.00 horas desde la capital y vuelta desde la ciudad andaluza a las 22.00 horas para reubicar pasajeros. Asimismo, la aerolínea limitará el precio de sus billetes con salida o llegada a Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre. Por tanto, un vuelo en clase turista costará un máximo de 99 euros y, uno en clase Business, 149 euros, según un comunicado emitido por la empresa.

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La compañía aérea también ha activado flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterados sus planes por el accidente. Para gestionar los cambios de sus billetes, los pasajeros tienen a su disposición el teléfono 900 111 500. Iberia informará próximamente de un plan de refuerzo de vuelos y asientos adicionales para mejorar la conexión con Andalucía.

Suspensión del tráfico ferroviario

La suspensión de la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía podría extenderse varios días, según varios trabajadores que atendían esta mañana en la estación de Atocha a los conmocionados viajeros. Muchos de ellos han sido derivados a la estación de autobuses de Méndez Álvaro, mientras otros buscaban otras alternativas terrestres para llegar a sus destinos, como coches compartidos.

El servicio ferroviario se está prestando con normalidad en los tramos de alta velocidad Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla, ha asegurado ADIF en un comunicado.

Tanto Renfe como Iryo han activado sus protocolos de emergencia y atención a las víctimas. Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Iryo, por su lado, ha abierto la línea de información 900 001 403, también con el objetivo responder a las consultas de las personas implicadas en el accidente y brindarles la asistencia necesaria.