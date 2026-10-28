Un pasajero del AVE que colisionó en Urda: «Ha sido terrible, hemos visto descarrilar el otro tren»

Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Ismael Herrero | EFE

«Ha sido terrible». Con estas tres palabras, el periodista Miguel Ángel Pérez Laguna cuenta entre sollozos la situación vivida esta mañana a bordo del tren AVE que esta mañana ha colisionado con un Iryo a la altura de Toledo en la misma línea de alta velocidad que el accidente de Adamuz. «El golpe ha sido fortísimo», añade en conversación con este periódico. El comunicador, que iba en uno de los últimos vagones del AVE, sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «Estamos bien», destacó, pero «hemos visto caer descarrilar los vagones».

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. El suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

1/8 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 2/8 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 3/8 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 4/8 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 5/8 Imagen de uno de los trenes accidentados en Urda Capital Radio | EFE 6/8 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 7/8 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 8/8 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS Decenas de muertos al chocar dos trenes de alta velocidad en Toledo y caer dos vagones por un terraplén La Voz

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.