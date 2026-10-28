Nueva tragedia ferroviaria en la línea de AVE Madrid-Andalucía: decenas de muertos al chocar dos trenes de pasajeros en Toledo y caer dos vagones por un terraplén

1/5 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 2/5 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 3/5 Imagen de uno de los trenes accidentados en Urda Capital Radio | EFE 4/5 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 5/5 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE

Nueva tragedia ferroviaria en España. Al menos 39 personas han muerto tras chocar dos trenes de pasajeros en la línea Madrid-Andalucía a la altura de la estación de Urda (Toledo), según ha Emergencias de Castilla-La Mancha. Las primeras informaciones apuntan a que un AVE de Renfe alcanzó a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de varios de sus vagones, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes. ADIF ha precisado que el accidente ha ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

La circulación se encuentra interrumpida, Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea; y se ha habilitado un número de teléfono para atención a familiares: 900 10 10 20.

Testigos presenciales aseguran que hay numerosas víctimas. Uno de los pasajeros, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «El golpe ha sido fortísimo», ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo «salió despedido» de «un lado a otro».

El accidente ha tenido lugar a las 8.54 horas y en el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

El Gobierno castellanomanchego ha activado el plan territorial de emergencia (Platecam), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos. Así lo han explicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han detallado que el Platecam ha sido activado en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su consternación y permanece en contacto constante con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez, en un mensaje en X, ha trasladado su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha», ha escrito el jefe del Ejecutivo. Añade que los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad en coordinación con todas las administraciones implicadas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen dos vagones por un terraplén Capital Radio

Actos de campaña electoral

PSOE, PP y Frente Amplio han suspendido su agenda de precampaña previstos para hoy. No lo ha hecho Vox, Santiago Abascal ha confirmado que mantendrá su agenda electoral al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. En declaraciones en Antena 3, Abascal ha señalado que el departamento jurídico de su partido ya se ha personado para pedir que se protejan las pruebas como, según ha dicho, ocurrió hace diez meses en el accidente de Adamuz. El líder de Vox tiene previsto viajar hoy a Santander y Valladolid dentro de su recorrido por distintas ciudades con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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