Nueva tragedia ferroviaria en la línea de AVE Madrid-Andalucía: Más de 40 muertos al chocar dos trenes de pasajeros en Toledo y caer dos vagones por un terraplén

Nueva tragedia ferroviaria en España. Al menos 46 personas han muerto tras chocar dos trenes de pasajeros en la línea Madrid-Andalucía a la altura de la estación de Urda (Toledo), según ha confirmado Emergencias de Castilla-La Mancha. Apenas nueve meses después de que 46 personas perdieran la vida en Adamuz (Córdoba), el corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía ha vuelto a convertirse en escenario de una catástrofe.

El accidente se ha producido a las 8.54 horas cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios coches del segundo convoy y la caída de al menos dos vagones por un terraplén, según los servicios de emergencia. ADIF ha precisado que el accidente ha ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En total, viajaban 544 personas en los dos trenes afectados, tal y como ha confirmado a TVE Esther Padilla Ruiz, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Concretamente, 147 (entre ellos, un bebé) se encontraban en el Iryo y 397 en el AVE. En la cabina de este último se encontraba el maquinista, que ha fallecido, y otros dos trabajadores en prácticas que están desaparecidos.

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La circulación se encuentra interrumpida, Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea; y también ha puesto a disposición un número de teléfono para atención a familiares: 900 10 10 20. El balance de víctimas es todavía provisional, los equipos de rescate trabajan entre los restos de los trenes mientras los servicios sanitarios atienden y evacúan a los heridos, y reconocen que el número de víctimas podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno.

Uno de los pasajeros, Miguel Ángel Pérez Laguna, ha relatado en Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera «delante». «El golpe ha sido fortísimo», ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo «salió despedido» de «un lado a otro».

La investigación contempla entre sus primeras hipótesis un posible error humano relacionado con la gestión del tráfico ferroviario. Una de las líneas de investigación apunta a una avería del sistema de seguridad LZB, que habría obligado a utilizar un procedimiento alternativo de señalización y control de la circulación. Según esta reconstrucción preliminar, varios trenes quedaron detenidos por la incidencia técnica y posteriormente recibieron autorización para reanudar la marcha. El Iryo habría permanecido inmovilizado mientras el AVE continuaba circulando. Los investigadores deberán determinar si desde el centro de control de Atocha se autorizó indebidamente el avance del convoy de Renfe.

Esta hipótesis, todavía sin confirmación oficial, deberá contrastarse con los registros de señalización, las comunicaciones con los maquinistas y los datos de circulación de ambos trenes. Tampoco se ha determinado la velocidad a la que se produjo el impacto ni por qué los mecanismos de protección ferroviaria no evitaron el alcance.

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El Gobierno castellanomanchego ha activado el plan territorial de emergencia (Platecam). Se han movilizado tres helicópteros medicalizados, dos unidades móviles de cuidados intensivos y bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz. También se han desplegado efectivos de la Guardia Civil y agrupaciones de Protección Civil de varios municipios; y se han solicitado refuerzos sanitarios a otras comunidades autónomas. Los hospitales de Toledo y Alcázar de San Juan se han preparado para recibir heridos. En Consuegra, la alcaldesa, María Luisa Rodríguez, ha confirmado la llegada de tres afectados leves. Los equipos de emergencia mantienen la atención sobre los vagones más dañados y la evacuación de quienes han conseguido salir de los trenes.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Colisionan dos trenes de pasajeros en Toledo y caen dos vagones por un terraplén Capital Radio

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha confirmado que el Ayuntamiento ha facilitado un pabellón a petición de Protección Civil para recibir a posibles afectados. «Estamos preparando un pabellón que me ha pedido Protección Civil por si hace falta para atender a heridos y personas afectadas, con personal del Ayuntamiento», explicó.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha suspendido su agenda. La noticia le sorprendió cuando iba a participar en un foro de infraestructuras en Madrid, que ha abandonado al conocer lo ocurrido. Según ha confirmado en X, se encuentra desde las 9.40 en el centro de control H24 de ADIF en Atocha, donde recopilará toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente de tren, antes de trasladarla a los medios de comunicación.

1/21 Servicios de emergencia desplegados en el lugar donde han chocado dos trenes de la línea Madrid-Andalucía Ismael Herrero | EFE 2/21 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero|Ismael Herrero | EFE 3/21 Imágenes de viajeros de los trenes siniestrados en Urda (Toledo) Ismael Herrero | EFE 4/21 Zona donde se ha producido el accidente ferroviario, en la provincia de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 5/21 Restos de los vagones siniestrados en el accidente de Toledo Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 6/21 Estado de los vagones afectados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo Ismael Herrero | EFE 7/21 Accidente ferroviario en Toledo Ismael Herrero | EFE 8/21 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 9/21 Efectivos de los servicios sanitarios en la zona donde han impactado dos trenes de alta velocidad, en Toledo Ismael Herrero | EFE 10/21 Viajeros de los trenes afectados por el accidente ferroviario de Toledo, tras salir de los vagones Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 11/21 Viajeros en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 12/21 Viajeros afectados por la cancelación de la línea del AVE Madrid-Andalucía, en la estación de Santa Justa de Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS 13/21 Pasajeros esperan en la estación de Santa Justa de Toledo tras el accidente ocurrido en la provincia de Toledo Marcelo del Pozo | REUTERS 14/21 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 15/21 Imágenes captadas por un dron de la Guardia Civil del lugar del accidente ferroviario en Toledo Guardia Civil | EFE 16/21 Vista desde el interior de uno de los vagones de los trenes accidentados Capital Radio | EFE 17/21 Imagen de uno de los trenes accidentados en Urda Capital Radio | EFE 18/21 Cartel en la estación de Atocha, Madrid, que informa de la circulación interrumpida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía Chema Moya | EFE 19/21 Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 20/21 Viajeros de los trenes accidentados, en Urda (Toledo) Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 21/21 Helicóptero de Emergencias en el lugar del siniestro ferroviario Juanma Jiménez | EUROPAPRESS El accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo, en imágenes La Voz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su consternación y permanece en contacto constante con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez, en un mensaje en X, ha trasladado su cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. «Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha», ha escrito el jefe del Ejecutivo. Añade que los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad en coordinación con todas las administraciones implicadas.

Actos de campaña electoral

PSOE, PP y Frente Amplio han suspendido su agenda de precampaña previstos para hoy. No lo ha hecho Vox, Santiago Abascal ha confirmado que mantendrá su agenda electoral al considerar que ya se utilizó el «luto» por el Adamuz para «acallar» sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. En declaraciones en Antena 3, Abascal ha señalado que el departamento jurídico de su partido ya se ha personado para pedir que se protejan las pruebas como, según ha dicho, ocurrió hace diez meses en el accidente de Adamuz. El líder de Vox tiene previsto viajar hoy a Santander y Valladolid dentro de su recorrido por distintas ciudades con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.