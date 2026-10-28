Feijoo: «España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras»

Alberto Núñez Feijoo durante la comparecencia de este miércoles en relación al accidente ferroviario de Toledo PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este jueves que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué «estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad» en España tras el choque de dos trenes en Toledo, que ha causado al menos 68 fallecidos. Por eso, ha pedido saber qué medidas se han adoptado desde el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y ha reclamado una «revisión completa e independiente» de toda la red ferroviaria, así como una investigación del Gobierno y otra judicial.

«Es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias», ha declarado Feijoo en una declaración institucional en la sede del PP, en la que ha arrancado trasladando sus condolencia a los familiares de las víctimas. Por el momento hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de un AVE contra un Iryo en el termino municipal de los Yébenes (Toledo).

Feijoo ha admitido que hoy no es el día de «discutir sobre las responsabilidades políticas», pero ha subrayado que hay que dar seguridad a los españoles. «España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron», ha dicho, para añadir que los ciudadanos también «tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red».

Ha señalado que el PP —que ha suspendido su agenda de campaña— estará esta tarde a las 20.00 horas en los ayuntamientos de España apoyando el minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias «con dolor, con solidaridad y con exigencia». «Y yo el primero. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz».

En una declaración desde la sede del partido, el líder del PP ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos. «La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la ex ministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas», ha señalado. Ha sido la CEOE quien ha informado esta mañana de que la exministra de Empleo y Seguridad Social y presidenta de la Fundación CEOE viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo y que se encontraba desaparecida.