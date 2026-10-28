La exministra Fátima Báñez, entre los desaparecidos en el accidente ferroviario en Toledo

Fátima Báñez

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario producido este miércoles a la altura de la estación de Urda, en Toledo. Fuentes del PP confirmaron que Báñez viajaba en uno de los asientos del Iryo contra el que ha colisionado un tren AVE de Renfe para participar en el acto del Día de la Empresa, pero todavía no han podido localizarla.

«Pendientes de noticias de Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo», han confirmado fuentes de la patronal CEOE en su cuenta de la red social X. «Los empresarios estamos consternados por el accidente ferroviario y trasladamos nuestras condolencias a las familias y todo el apoyo a los afectados», reza el mensaje.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho que tiene constancia de que entre las personas que viajaban a Sevilla estaba la exministra Báñez, pero ha indicado que «es pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión».

«Puede estar herida, puede no haberse podido comunicar todavía con nadie, puede haber perdido el móvil», ha precisado Sanz.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre del 2011 a junio del 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo del 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera en Rovi e Iberdrola.

Al menos 46 personas han muerto y decenas de ellas se encuentran heridas de gravedad por la colisión entre un Ave de Renfe y un tren de Iryo entre las localidades Mora y Orgaz y Urda. En total, viajaban 544 personas entre los dos trenes afectados.