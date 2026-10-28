El exmagistrado del caso Leire admite que buscó «eliminar judicialmente» a la jueza Biedma pero niega el acoso

El exjuez Luis José Sáenz de Tejada, imputado, en uno de los vídeos del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. Magistrado Anticorrupción TV

El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada ha admitido este miércoles ante el juez Santiago Pedraz haber impulsado estrategias para «eliminar judicialmente» a la jueza Beatriz Biedma —quien instruyó la causa relativa al hermano del presidente del Gobierno—, pero ha negado «rotundamente» haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz para proponerle atentar contra ella, o haberla seguido en coche, tal y como denunció la propia instructora.

A su salida de la Audiencia Nacional, Sáenz de Tejada ha atendido a los medios de comunicación para ofrecer su versión sobre los hechos e intentar reconfigurar la narrativa del proceso. «Lo niego rotundamente», aseveró al ser preguntado por los presuntos seguimientos físicos y actos de acoso que se le atribuyen. El exmagistrado, apartado de la carrera judicial en su día tras una condena firme por violencia de género, encuadra sus expresiones dirigidas hacia Biedma en el estricto marco de «enemistad manifiesta».

Durante la comparecencia, que duró cerca de hora y media, el investigado respondió a las preguntas del Ministerio Fiscal, de su propia defensa y de la representación letrada de la exmilitante socialista Leire Díez. Sáenz de Tejada ha desvinculado tajantemente sus encuentros con Díez de cualquier tipo de maniobra encomendada o financiada por terceros para minar la labor de la jueza de Badajoz. Según sostuvo ante el instructor, sus contactos con la antigua militante del PSOE y con diversos responsables políticos o periodistas forman parte de una cruzada personal que mantiene desde hace años para denunciar una supuesta «prevaricación judicial» e irregularidades en los juzgados extremeños.

En este sentido, el exjuez negó tajantemente cualquier tipo de alianza o intermediación con delincuentes habituales para atacar a la instructora. Preguntado en concreto por las manifestaciones realizadas ante la Guardia Civil por Cintia Rocho —vinculada por los investigadores a un grupo criminal dedicado al narcotráfico en la provincia de Badajoz—, en las que afirmaba que Sáenz de Tejada le había solicitado ayuda para «eliminar» a la jueza, el investigado fue contundente. «Lo de Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo han vinculado a esto», ha declarado, negando haber tenido contacto alguno con ella.

Supuesto seguimiento en coche

La personación de la propia jueza Biedma como acusación particular en la Audiencia Nacional ha reactivado las pesquisas sobre los episodios de presunto hostigamiento. Entre los incidentes analizados figura el supuesto seguimiento en carretera denunciado por la magistrada a su regreso a Badajoz tras declarar como perjudicada en Madrid, cuando un vehículo sospechoso se puso a la par del suyo en las inmediaciones del aeropuerto de Talavera la Real. Sáenz de Tejada, que ejerce su propia defensa en parte del procedimiento, reiteró ante Pedraz y ante los medios que es «rotundamente falso» que él protagonizara esa maniobra. Para desvirtuar dicha acusación, el exjuez aportó registros de localización y pantallazos orientados a demostrar que en el momento exacto de los hechos se encontraba a más de 450 kilómetros de distancia.

Las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan el origen de esta bifurcación del caso en el verano de 2024. Según los informes policiales, el punto de partida de las presuntas acciones coordinadas contra Biedma se fecha en agosto de aquel año, tras un contacto entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset. En esa conversación, Pérez Dolset habría preguntado a Parra si contaba con alguna entrada o enlace en la plaza judicial de Badajoz, concretándose dicha vía en la figura del exmagistrado Sáenz de Tejada.

A raíz de ese primer acercamiento, los agentes de la UCO constatan la creación, en agosto de 2024, de un grupo de mensajería instantánea en la aplicación WhatsApp bajo el nombre 'Vacaciones y viajes'. Dicho canal, del que formarían parte activa los empresarios Pérez Dolset y Parra, junto a Leire Díez y el propio Sáenz de Tejada, se convirtió, según el atestado policial, en «la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación» para compartir información sobre jueces y funcionarios, entre los que destacaba la jueza Biedma.

Frente al contenido de los atestados de la Guardia Civil, Sáenz de Tejada ha registrado un escrito dirigido a Pedraz en el que acusa directamente a los investigadores de la UCO de mentir y de realizar una «imputación falsa de hechos sin investigación alguna». En dicho escrito, el exjuez niega de manera taxativa haber participado en una conspiración coordinada para acosar a la instructora del caso por el que acabó condenado David Sánchez.

La causa abierta en la Audiencia Nacional trata de determinar si las reuniones mantenidas en pisos francos de Madrid entre empresarios, Leire Díez y el Sáenz de Tejada formaban parte de un engranaje superior coordinado por antiguos cargos de la estructura socialista, como Santos Cerdán, orientado a neutralizar causas judiciales incómodas a cambio de supuestas promesas de rehabilitación profesional para el exmagistrado expulsado. Pedraz continuará con las diligencias en las próximas semanas para esclarecer la veracidad de los atestados e identificar el alcance real de las presuntas represalias contra la magistrada de Badajoz.