Buscan a un coruñés que podría estar entre los desaparecidos del accidente de tren de Toledo

Miembros de Protección Civil de Sevilla en la estación de Santa Justa. Joaquín Corchero | EUROPAPRESS

Un coruñés podría estar entre los desaparecidos del accidente de tren ocurrido este miércoles en Toledo. Desde que se conoció la noticia a primera hora de la mañana, la familia ha estado intentado localizarlo sin éxito, y, a lo largo del día, han decidido trasladarse hasta el lugar del accidente para poder tener más noticias sobre su paradero. Lo que sí han confirmado es que viajaba en un de los dos convoyes accidentados.

El último balance oficial de víctimas cifra en 68 las personas muertas, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En una declaración institucional celebrada esta tarde junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

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