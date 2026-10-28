Los audios del accidente de Urda reflejan que el personal de Atocha dudaba sobre cómo gestionar la incidencia: «Reanude con marcha normal»

Imagen de uno de los trenes accidentados en Urda Juanma Jiménez | EUROPAPRESS

El centro de control de ADIF autorizó al maquinista del AVE accidentado en el municipio toledano de Urda a reanudar la circulación con «marcha normal» tras una avería del sistema de seguridad LZB. Doce minutos después, la conductora del Iryo contra el que acabaría chocando comunicó que seguía detenida en la misma vía porque no conseguía reiniciar el equipo. Las tres conversaciones grabadas entre los maquinistas y el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, a las que ha tenido acceso Colpisa, reconstruyen los minutos anteriores a una tragedia que ha causado al menos 68 muertos. En ellas, se escuchan las dudas de los controladores, las instrucciones para sortear el fallo informático y la confirmación de que uno de los trenes permanecía inmovilizado.

La primera llamada comenzó a las 8.31 horas. El maquinista del AVE 2080, que circulaba hacia Sevilla, informó de una avería del sistema LZB, encargado de supervisar continuamente la velocidad y la circulación de los trenes. El centro de Atocha conocía el problema. «Es que se ha caído la central de Urda», explicó uno de sus operadores.

«Tienes, ahora mismo, un punto de parada y meta cero, ¿verdad?», preguntó el controlador. «Sí», respondió el conductor. La indicación de velocidad meta cero obligaba al tren a detenerse. El operador pidió tiempo mientras consultaba con sus compañeros cómo proceder. «Espera, que estamos valorando desconectar o no, un momentito», le dijo. Después volvió a interrumpir las instrucciones: «Espere un momento, nos estamos liando porque dicen que lo van a arreglar, un momentito».

«Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal»

Las conversaciones reflejan que el personal de Atocha dudaba sobre cómo gestionar la incidencia. «Pero espera, estaba mirando porque es que esto es desconecte y vuelva a conectar, desconecte y vuelva a conectar. Espera», se escucha durante la llamada.

Finalmente, a las 8.36 horas, el controlador dictó la instrucción que quedaría registrada: «Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal». El BSL es el bloqueo supletorio, el procedimiento que permite gestionar la circulación cuando falla el sistema ordinario de protección. La autorización de Atocha omitió la prescripción de «marcha a la vista» que recogen las disposiciones aplicables a determinadas situaciones de pérdida de transmisión.

El conductor llegó a preguntar expresamente por la instrucción recibida. «¿Con marcha normal?». El controlador respondió: «Sí». Cinco minutos después, a las 8.41, fue la maquinista del Iryo 6076 quien llamó a Atocha. Su comunicación situaba el convoy detenido ante la señal de entrada de Urda, precisamente en el trayecto por el que avanzaba el AVE de Renfe.

«He tenido una pérdida de transmisión con velocidad meta 40, he ido circulando en BSL, pasado por el siguiente CDI en el 113 + 200, pero no he cogido transmisión. Estoy detenida en la señal de entrada de Urda», explicó. El controlador quiso confirmar su situación: «Vale, se encuentra detenida ante la señal de entrada, ¿verdad?». «Eso es», contestó la conductora.

El personal de Atocha comenzó entonces a gestionar la señalización. «No le autorizamos el rebase, ¿vale? Así que atenta señalización y le paso con el compañero», le advirtió uno de los operadores. A las 8.41 recibió una nueva instrucción formal, muy similar a la cursada cinco minutos antes al AVE: «Maquinista de tren 6076. Desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal».

«Vale, perfecto, pues muchas gracias», contestó la maquinista. Desde Atocha añadieron: «Pues nada, luego ahora cuando acabe el diferímetro continuamos en BSL, ¿vale?». La conversación terminó sin que el Iryo hubiera confirmado que estaba nuevamente en circulación.

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La tercera llamada se produjo a las 8.48, apenas seis minutos antes del choque. La conductora volvió a comunicarse con Atocha para explicar que la instrucción anterior no había permitido resolver el problema. «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada», informó. La respuesta del controlador fue breve: «Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama». «Vale, perfecto, ahora les digo. Gracias», contestó la maquinista.

La grabación continuó recogiendo conversaciones entre los empleados del propio puesto de mando. «De verdad, tronco, de verdad... El 6076 está teniendo problemas con el equipo», se escucha decir a uno de ellos. Otro intercambio deja constancia de las dudas que persistían sobre las incidencias. «¿No hay que darle el desconecto o es un Meta 0 normal?», pregunta uno de los trabajadores. «En Urda tenemos el problema», añade.

A esas alturas, el centro de Atocha había recibido dos comunicaciones de la maquinista del Iryo que acreditaban que el convoy estaba detenido ante la señal de entrada de Urda. En las tres conversaciones difundidas no se escucha ninguna contraorden al AVE ni una advertencia a su conductor sobre la presencia del otro tren.

La consigna COI 01/25 de ADIF, vigente desde febrero de 2025, establece que, cuando se produce un fallo del bloqueo de control automático, para reanudar la marcha mediante BSL es necesario que el cantón que va a recorrer el tren «se encuentre libre de trenes». Extiende expresamente esta precaución a determinadas incidencias del sistema LZB.

El Reglamento de Circulación Ferroviaria también contempla, ante determinados fallos de transmisión, una autorización para continuar bajo BSL con «marcha a la vista», que obliga a circular con precauciones especiales y poder detenerse ante cualquier obstáculo.

La investigación judicial corresponde al Tribunal de Instancia de Orgaz. La Guardia Civil y los investigadores ferroviarios examinan las comunicaciones y las circunstancias en las que se autorizaron los movimientos, mientras tratan de reconstruir la secuencia de decisiones que precedió a la colisión.