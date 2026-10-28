El arquitecto Joaquín Torres viajaba en el AVE: «No hubo frenazo ni aviso, solo un impacto terrible que se hizo eterno»

Joaquín Torres, en una imagen de archivo Cordon Press

«La vida nos ha dado una segunda oportunidad; sentimos que hemos vuelto a nacer». Con la voz todavía entrecortada y el impacto emocional de quien, efectivamente, acaba de sobrevivir, el arquitecto Joaquín Torres relata a La Voz de Galicia el infierno vivido este miércoles en el accidente de alta velocidad. Torres, muy vinculado a Galicia, viajaba en el AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, y que ha colisionado con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía a la altura de la estación de Urda (Toledo).

Un golpe que llegó sin la menor advertencia. «Habíamos parado cinco minutos antes y recuperamos una velocidad normal. Luego, ni un frenazo, ni un aviso, ni nada. Lo que hubo fue un impacto terrible que a mí se me hizo eterno. No sé si duró 30 o 50 segundos, pero no se veía el fin y yo me iba volteando y dando golpes de un lado para otro sin saber qué estaba pasando», rememora.

El arquitecto se encontraba en ese instante en el baño adaptado, cuya puerta quedó completamente bloqueada tras el impacto. «Me dio un ataque de angustia, me faltaba el aire. La puerta no se podía abrir, pero la Guardia Civil apareció rapidísimo. Creo que no tardaron ni diez minutos en llegar y sacarme de allí», explica.

En cuanto pudo levantar la vista relata una escena «dantesca». «Aquello era terrible, muy duro. Vi cuerpos de fallecidos, personas con miembros amputados... Cuando conseguí salir del tren y me bajaron a la zona de campo, lo primero que me encontré fue a una chica herida y en shock. Tenía muchísimo frío, le di mi chaqueta y me preguntó desesperada por su amiga. Yo no me atreví a decirle nada, pero su amiga estaba allí, entre los restos, había fallecido en mis brazos».

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Torres viajaba en el vagón cinco del AVE. «Nosotros estábamos en el límite de la peor parte, que fue a partir de los vagones 5, 6, 7 ...Un socio mío, que viajaba en el vagón 7, se salvó de milagro porque en ese momento se había levantado a la cafetería; de haber seguido en su asiento no lo cuenta. Yo hasta que lo vi, no sabía si estaba vivo o muerto».

Tras ser evaluados por los equipos de emergencia sobre el terreno, las autoridades permitieron a los pasajeros con movilidad y lesiones leves abandonar la zona para evitar saturar los puntos de triaje y el pabellón habilitado por el municipio más cercano. «Nos atendieron de forma formidable los sanitarios y los bomberos, pero decidimos no ocupar plaza en el pabellón porque había heridos muy graves que lo necesitaban de verdad», subraya. En esta conversación telefónica todavía tiene que parar para coger aire emocionado, nervioso y tomando conciencia de la gravedad de lo ocurrido. Torres destaca también la respuesta de los vecinos: «La gente del pueblo se volcó de una manera increíble. Un camionero se ofreció a llevarnos, en las tiendas nos traían comida, nos ayudaron a comunicarnos cuando se cayeron las coberturas... Es muy emocionante ver cómo se entrega la gente en situaciones así».

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El arquitecto, que ya viaja por carretera de regreso a Madrid, acudirá a un centro hospitalario para someterse a una revisión nada más llegar: «Tengo dolores fuertes en la cadera donde llevo una prótesis, me duele el brazo y el cuerpo se va enfriando ahora, pero viendo lo que ha pasado alrededor, solo puedo decir que hemos tenido una suerte inmensa».