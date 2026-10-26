Podemos no llega a más acuerdos con el Frente Amplio, que solo se ausentará en Teruel

Pablo Fernández, portavoz y secretario de organización de Podemos, momentos antes de su rueda de prensa. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Podemos no repite la fórmula de Baleares y se presentará en solitario a las elecciones al Congreso en 14 comunidades autónomas. Una vez cerradas las coaliciones, quedaba todavía una vía para que Podemos y el Frente Amplio tejieran alianzas: incluir a candidatos de la formación morada como independientes en las listas de sus socios potenciales. Pero este encaje solo se dio el domingo en Baleares, donde Lucía Muñoz, la candidata de Podemos, ocupará el tercer puesto en una lista que lidera Ara Més y en la que el Frente Amplio ocupa el segundo puesto.

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, confirmó que el citado pacto era el último. Quedan horas para maniobrar, pero la formación de Irene Montero cerró así esta posibilidad. Su partido concurrirá con el Frente Amplio en la Comunidad Valenciana y en Canarias. Además, cuentan con un acuerdo en Cataluña con Esquerra Republicana, y no presentarán candidatura en este territorio.

El Frente Amplio llegó al último día de plazo sin haber anunciado a todos sus candidatos. Finalmente, la alianza de partidos comunicó que mantenía una única renuncia, la ya sabida en Teruel. Chunta Aragonesista, que representa al Frente Amplio en esta comunidad, optó por renunciar a la provincia turolense para evitar la dispersión de voto en esta circunscripción, que decide tres diputados del Congreso.

La Comunidad Valenciana es la única autonomía en la que los partidos a la izquierda del PSOE van unidos. En Canarias quedó fuera de la ecuación Drago, el partido del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez.

El líder de Compromís, Joan Baldoví, rechazó de entrada la posibilidad de que la candidata de Podemos, Irene Montero, o el de ERC, Gabriel Rufián, acudan a actos de campaña de la coalición. «Yo quiero una campana valenciana con candidatos valencianos», remarcó, según recoge Efe. El político valencianista reivindicó que el pacto de las izquierdas se fraguó en el territorio. Baldoví, dijo, no ha «hablado con ninguna dirección de Madrid».

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Dimisión de Francisco Martín

El PSOE incluyó a seis delegados del Gobierno en sus listas para el Congreso y el Senado. Entre ellos no está Francisco Martín, el representante del Ejecutivo en Madrid, que anunció el domingo su dimisión tras tres años en el cargo. El exdirigente recibió el apoyo en redes sociales de la concejala de Madrid Enma López: «Gracias por todos estos años de buen trabajo, compromiso y entrega. Madrid pierde a un gran servidor público». Martín respaldó a la política gallega en las primarias del PSOE madrileño que decidieron la candidata a la alcaldía de la capital. Se impuso la última aspirante, la exministra Reyes Maroto.

Varios cargos relevantes del PSOE de Madrid se limitaron a decir que acatan la decisión. «Respeto absoluto», dijo el líder de la federación, el ministro Óscar López. Sí se mostró más crítico el titular de Transportes, Óscar Puente: «Hay que estar a lo que la organización en cada momento decide, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque al final estamos a disposición de la organización».

Por su parte, el PP aprovechó la salida de Martín para recordarle su pasado como presidente de la asociación Bancal de Rosas. Esta entidad gestionó las donaciones a la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE del 2017, cuando recuperó la secretaría general de la formación El secretario general de los populares, Miguel Tellado, le acusó de gestionar esos fondos con opacidad. «¿Quién financió la campaña de las primarias de Pedro Sánchez? ¿De dónde procedía ese dinero que Martín manejó y del que nunca se han dado explicaciones?», se preguntó el político ferrolano, que destacó que este asunto tiene «tufo a sauna», en referencia a una presunta financiación por parte de negocios del suegro de Sánchez.

Martín negó esta acusación en su comparecencia en el Senado en noviembre. Además, aseguró que la candidatura recibió 128.908,08 euros de 2.385 donaciones, procedentes en su mayoría de una campaña de micromecenazgo.