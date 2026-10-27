El Partido Popular eleva el tono contra Sánchez tras el pacto con Vox y con las encuestas a la baja
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los sondeos apuntan a bajadas de hasta dos puntos desde la convocatoria electoral mientras los de Abascal se acomodan por encima del 19 %27 oct 2026 . Actualizado a las 17:35 h.
Mientras sigue sin desenredarse la maraña que une las violentas protestas de A Coruña, Barcelona y Bilbao ni la ideología de quienes incendian las calles enmascarados, izquierda y derecha se intercambian acusaciones de estar detrás