El Partido Popular eleva el tono contra Sánchez tras el pacto con Vox y con las encuestas a la baja

Feijoo junto a Ayuso y Álvarez de Toledo, en Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Mientras sigue sin desenredarse la maraña que une las violentas protestas de A Coruña, Barcelona y Bilbao ni la ideología de quienes incendian las calles enmascarados, izquierda y derecha se intercambian acusaciones de estar detrás