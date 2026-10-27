El listado de los 516 regalos oficiales a Zapatero: vodka, sables, un botijo, un ladrillo... y relojes saudíes

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional para declarar como investigado, en una imagen de archivo J.J.GUILLÉN / EFE

El reloj dorado con esmeraldas que el rey de Arabia Saudí regaló a José Luis Rodríguez Zapatero en junio del 2007 acabó en Patrimonio del Estado. Los tres juegos de joyas que el expresidente atribuye al mismo monarca, incluidos en un lote tasado preliminarmente en 1,32 millones de euros, no figuran en aquel inventario.

La relación, remitida el lunes por Hacienda al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama contiene 516 anotaciones de regalos de los dos mandatos de Zapatero. Incluye armas ceremoniales, obras de arte, relojes, miniaturas, vajillas y objetos tan dispares como un ladrillo de Carabanchel y una botella de vodka.

El inventario reseña objetos, donantes, países y fechas, pero no ofrece una tasación global. Entre sus descripciones aparecen objetos de oro, plata y jade cuyo valor resulta imposible establecer a partir del acta.

Calama reclamó el 23 de octubre la documentación a la subdirección general del Patrimonio del Estado. Dio dos días para remitir el acta de recepción del 1 de marzo del 2012, precisamente para contrastar los obsequios que Moncloa declaró con el origen de las joyas halladas en mayo en la oficina privada del expresidente.

El inventario ocupa 31 páginas. Sus 516 filas no equivalen necesariamente a otros tantos regalos distintos: algunas agrupan varias piezas y otras parecen repetidas. La procedencia española domina el catálogo: al menos 241 asientos, alrededor del 45 %, corresponden a obsequios nacionales. Turquía suma 27 menciones; México, 17; China, 12; Argentina e Italia, nueve cada una. Rusia, Argelia y Estados Unidos aparecen con ocho; Panamá y Venezuela, con siete cada uno. La documentación solo abarca a Zapatero.

Los cuadros son la categoría más frecuente, con 99 entradas. Siguen 50 esculturas y 29 figuras. Se añaden 14 litografías, otros tantos registros de láminas, diez grabados y siete serigrafías. Las fichas describen, además, 23 platos, 19 jarrones, 17 placas, 12 maquetas y nueve relojes.

Entre los regalos más pintorescos destaca una botella de vodka decorada que figura como obsequio del entonces presidente ruso Dmitri Medvédev en el 2008. El mismo dirigente aparece también asociado a un machete con funda de piel, un abrecartas y un conjunto de escritorio. Cuatro anotaciones para un mismo interlocutor político.

El presidente argelino Abdelaziz Buteflika aparece en seis registros: dos espadas, una silla de montar, un cuadro, una carabela y reproducciones de dos trabucos dorados con sable utilizados en la lucha por la independencia de Argelia. En el 2007, el dirigente libio Muamar Gadafi obsequió con una «silla de montar, manta y bandeja».

La colección de armas y piezas de carácter militar incluye una cimitarra de plata procedente del entonces presidente yemení Alí Abdalá Saleh, una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar enviada por Hugo Chávez y dos tricornios de gala de la Guardia Civil, aportados desde distintas instancias de Interior.

Las rarezas españolas compiten con los obsequios diplomáticos. Una empresa pública entregó un ladrillo procedente del derribo de la antigua cárcel madrileña de Carabanchel en diciembre del 2010. También figuran una miniatura de un Audi 200 quattro, un botijo de barro blanco, un corbatero de viaje y un bastón rematado con una cabeza de perro metálica.

Hay más extravagancias: una reproducción de un billete de 500 euros en lámina de oro incrustada en metacrilato; seis vasos tallados y bañados en oro de 14 quilates llegados de Perú; dos elefantes de plata del primer ministro indio Manmohan Singh y una maqueta de helicóptero de plata facilitada por un directivo de Finmeccanica.

Rastro desigual

Los líderes extranjeros dejaron además un rastro desigual. Recep Tayyip Erdogan, entonces primer ministro turco, aparece en diez anotaciones, algunas coincidentes, con jarrones, vasijas, bandejas y una camiseta de la selección nacional enmarcada. Néstor Kirchner figura en seis; Martín Torrijos, en cuatro; Hugo Chávez, en tres; y Barack Obama, en otras tres, dos de ellas relativas al mismo facsímil.

Entre los regalos estadounidenses constan un adorno navideño de la Casa Blanca y una carpeta con el segundo discurso de investidura de Abraham Lincoln atribuida a Obama. El presidente ruso Vladimir Putin envió un dibujo del Kremlin y Moscú con motivo del cumpleaños de Zapatero. El entonces príncipe de Gales Carlos figura como remitente de una fotografía enmarcada.

Los regalos de Arabia Saudí son los más relevantes para el juez. Además del reloj de esmeraldas del 2007, el catálogo recoge en el 2008 otro reloj sobre mármol, con la figura de un ciervo, atribuido a un príncipe saudí, y una escena del desierto en oro y plata sobre mármol y jade del rey Abdalá.

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Zapatero sostiene, a través de su defensa, que ese mismo rey Abdalá le obsequió personalmente en la Moncloa, durante su visita oficial de junio del 2007, con tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes. Cada conjunto lleva rubíes, esmeraldas o zafiros. Son doce piezas en total, intervenidas durante el registro policial de mayo del 2026.

La valoración preliminar de Ansorena sitúa el conjunto de joyas incautadas en 1.323.915 euros a precios actuales de reposición. La defensa rechaza esa tasación y afirma que el expresidente guardó las piezas durante diecinueve años, junto a otras joyas familiares, «sin conciencia de su valor material».