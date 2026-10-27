La jueza pide al Gobierno desclasificar de forma urgente más documentos sobre la crisis de Ceuta y los avisos previos

Los tres consejeros del Gobierno de Ceuta Alberto Ramón Gaitán (i), Nabila Benzina y Alejandro Ramírez (2d) llegan a la Audiencia Nacional este martes para declarar como testigos ante la jueza María Tardón que investiga la entrada masiva irregular en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio Mariscal | EFE

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al Gobierno desclasificar más documentos secretos sobre la crisis de Ceuta para saber qué autoridades recibieron los avisos previos al asalto masivo del 30 de julio, cuándo los conocieron y qué decisiones adoptaron. Reclama también informes sobre la actuación de Marruecos.

La magistrada solicita que la nueva desclasificación se efectúe en un máximo de quince días naturales desde la recepción de su petición y reclama autorización para interrogar a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que estuvieron en contacto con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

Tardón justifica su decisión en las respuestas incompletas que, a su juicio, ha recibido del CNI. En un auto fechado este martes, sostiene que la documentación resulta «indispensable para el esclarecimiento de los hechos» y permitirá establecer quién conocía la convocatoria y cómo reaccionó.

«Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos», subraya la instructora, que investiga posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado.

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Una de sus principales exigencias afecta a los destinatarios de dos notas estratégicas del CNI fechadas el 27 y el 30 de julio. La jueza quiere identificar a las autoridades a las que fueron enviadas, con horas exactas de transmisión y certificados que acrediten su recepción efectiva. El servicio de inteligencia se limitó a señalar, en su informe del 14 de octubre, que las había difundido «a las autoridades» y «a los organismos correspondientes», sin precisar a quiénes ni cuándo. También reconoció haber elaborado informes posteriores a la crisis, pero no identificó ni entregó ninguno.

La petición llega después de que el Consejo de Ministros levantara el secreto el 8 de septiembre a 40 documentos y comunicaciones de julio, publicados posteriormente por La Moncloa. Entre ellos figuraban notas del CNI del 27 y el 30, además de una alerta urgente enviada el 29 a los servicios secretos marroquíes.

Los mensajes

Se publicaron asimismo mensajes de WhatsApp entre agentes del CNI, el gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil. También había documentos militares, incluido un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) del 30 de julio.

Aquellos papeles acreditaban que el 29 de julio, a las 13.52, el CNI advirtió al jefe de gabinete de la Delegación: «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h». El mensaje mencionaba dos grupos de Facebook con 180.000 seguidores, cifra que reflejaba su audiencia, no una previsión de entradas.

El CNI alertó también ese día a un contacto de la UCE-3. Sigue pendiente determinar qué superiores recibieron las advertencias y cuándo. Tardón considera llamativo que el servicio haya identificado a sus propios funcionarios, pero mantenga ocultas las identidades de los guardias civiles con los que intercambiaron mensajes. Pretende citarlos también como testigos.

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En cuanto a los agentes de inteligencia, solicita que declaren el jefe de la delegación del CNI en Ceuta, identificado con el número profesional 8281, y un funcionario del CNI central, con el 8188. Las conversaciones telefónicas de ambos aparecen resumidas por el propio servicio, que tampoco precisa todos los contactos posteriores.

Otra exigencia apunta a Rabat. La magistrada reclama la versión íntegra, sin tachaduras, de la nota urgente enviada el 29 de julio a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los servicios de inteligencia marroquíes.

El CNI menciona más de veinte notas remitidas a estos interlocutores, pero únicamente aportó una, todavía censurada. Tardón reclama las comunicaciones enviadas o recibidas sobre alertas migratorias durante julio y hasta la recepción de su petición. Quiere saber también si Marruecos transmitió avisos a España.

La jueza considera urgente levantar los tachones de aquella nota porque pueden ocultar datos relevantes sobre los titulares de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la convocatoria. Reclama igualmente todos los análisis posteriores del CNI sobre la actuación de las autoridades marroquíes.

En el apartado militar, pide un informe del CIFAS fechado el 4 de agosto y titulado Evolución de la crisis en Ceuta. El Estado Mayor de la Defensa comunicó a la Audiencia Nacional que no podía entregarlo porque está clasificado como reservado.

Tres consejeros de Ceuta acusan a Moncloa de ignorar los avisos previos a la crisis migratoria de julio

La investigación sobre la gestión política y operativa de la mayor crisis migratoria vivida en Ceuta continúa su curso en la Audiencia Nacional. Tres consejeros del Gobierno de la Ciudad Autónoma, citados este martes para declarar en calidad de testigos ante la jueza María Tardón por «haber tenido presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la emergencia», han responsabilizado de forma directa al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de respuesta y de medios ante los reiterados avisos que trasladaron durante las semanas previas a los días 30 y 31 de julio, fechas en las que se registró una entrada masiva de personas a través de los espigones fronterizos -además de confirmar como dos días antes del asato se solicitó la creación de un mando único que, sin embargo, Moncloa tardó hasta tres semanas en activar-.

Alberto Ramón, responsable de Menores; Nabila Banian Pavón, consejera de Sanidad e Igualdad; y Alejandro Ramírez, titular de Medio Ambiente y Servicios Sociales -además de portavoz del Gobierno autonómico-, han coincidido en sostener durante sus declaraciones que la magnitud del episodio no se puede calificar de hecho imprevisible. Gaitán situó una primera advertencia formal el 16 de julio durante una reunión en Madrid con la secretaría de Estado de Seguridad, en la que se expusieron las consecuencias derivadas de una reciente sentencia del Tribunal Supremo y el incremento paulatino de entradas.

El 26 de julio, el consejero volvió a contactar por WhatsApp con la misma Secretaría para avisar de que la situación se estaba complicando, recibiendo como respuesta que eran conscientes del escenario y que estaban trabajando en ello. Gaitán también relató la celebración de reuniones los días 27 y 28 de julio en las que solicitó más efectivos policiales y la creación de un mando único, además de llamadas de la Presidencia de Ceuta a Moncloa. Según su testimonio, la secretaría de Estado llegó a comparar la situación con la de otros veranos.

Mientras tanto, las escenas de miles de personas entrando con flotadores, ha ocupado una buena parte del relato de los testigos. Benzina describió un flujo continuado tanto por la mañana como por la noche, con personas que accedían a pie bordeando el espigón o cruzando a nado por el agua. Por su parte, Ramírez acudió a la frontera en torno a la medianoche del 30 al 31 de julio y relató el avance constante de grupos que caminaban despacio o se ayudaban de elementos de flotación. Ambos consejeros explicaron que, al observar el cordón militar desplegado en la zona, interpretaron inicialmente que se trataba de un dispositivo diseñado para efectuar retornos a Marruecos. Sin embargo, tras realizar consultas sobre el terreno, entendieron que los efectivos militares estaban reconduciendo a las personas hacia la zona del polígono del Tarajal, un matiz que comunicaron de inmediato al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

En el apartado relativo a los fallecidos, Benzina atribuye 90 muertes directamente a los sucesos del 30 y 31 de julio. Ante la insuficiente capacidad del Instituto de Medicina Legal, ha relatado cómo la ciudad ceutí promovió la instalación de cámaras frigoríficas adicionales con apoyo logístico del Ejército hasta habilitar espacio para 200 cuerpos.

Lado marroquí

Respecto a la actuación observada en el lado marroquí, Benzina señaló la presencia de varias personas con uniforme marrón junto al espigón que observaban el paso sin intervenir. Ramírez describió una circulación ordenada del flujo desde territorio marroquí y un estrechamiento del paso al aproximarse a la valla. Además, el portavoz autonómico aportó un detalle material concreto: observó cómo personas que ya habían conseguido cruzar a la orilla española agrupaban los flotadores utilizados, los lanzaban de vuelta al otro lado de la frontera y allí otra persona los recogía y repartía nuevamente para facilitar nuevas travesías.

Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva «no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta», Una tesis a la que, hasta la fecha, apuntan todos los indicios disponibles, tanto documentales como testificales.

De forma paralela a estas citaciones y como última novedad, la magistrada ha requerido recientemente al Ministerio de Defensa un informe detallado para constatar si entre el 29 de julio y el 10 de agosto se registró la incursión de buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta.

Junto con los consejeros citados hoy, la instructora ya ha escuchado presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega. Mañana, miércoles, será el turno de tres inmigrantes de los que entraron en suelo español en las horas durante las que se prolongaron los hechos investigados, que se han ofrecido para ser interrogados en sede judicial.