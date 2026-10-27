El juez rechaza la petición de Zapatero de preguntar a Arabia Saudí por las joyas

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado pedir ayuda judicial a Arabia Saudí para acreditar que las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fueron un regalo del rey Abdullah en el 2007, tal y como sostiene el exmandatario. El magistrado considera que su explicación carece de «cualquier elemento objetivo de corroboración externa» y cuestiona abiertamente su credibilidad.

Las dudas del instructor sobre la versión del exlíder socialista están en sintonía con Anticorrupción, que reclama investigar una posible malversación por retener valiosos obsequios recibidos durante su presidencia. Calama anuncia que deja esa decisión para una resolución posterior.

El instructor sostiene que la comisión rogatoria pretendida por la defensa serviría para «construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado». Precisa que no pretende invertir la carga de la prueba, pero advierte de que falta un mínimo respaldo objetivo para justificar la diligencia.

Zapatero aseguró haber enviado dos cartas a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí, a través de su embajada en Madrid, solicitando una confirmación del supuesto obsequio. Están fechadas el 16 de junio y el 12 de agosto de este año. El juez subraya que ni siquiera ha acreditado que esos escritos fueran efectivamente remitidos.

En realidad, lo único documentado es la visita de Abdullah bin Abdulaziz a España los días 18 y 19 de junio del 2007. También su regalo al presidente: un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, entregado posteriormente a Patrimonio del Estado. En el 2008 recibió otro reloj y una pieza de artesanía de oro y plata sobre mármol y jade.

Para Calama, la entrega de aquellos regalos «difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado» que habrían recibido las joyas incautadas. El juez ha obtenido además el acta oficial de los regalos incorporados al patrimonio público, reclamada el viernes y recibida este lunes, 26 de octubre.

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El magistrado recuerda que fue precisamente el Gobierno de Zapatero el que aprobó, en febrero del 2005, el Código de Buen Gobierno. Aquella norma establecía que los regalos institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. Esa circunstancia demuestra, según el auto, que conocía el régimen de los obsequios y «no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida».

Tampoco acepta sin reparos que el expresidente ignorase el precio de sus alhajas. El auto sostiene que rubíes, esmeraldas y zafiros de semejante apariencia permiten advertir, «incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados», su «notable valor económico». Y considera difícil conciliar esa evidencia con la afirmación de haberlas guardado «sin conciencia de su valor material».

El instructor añade otra anomalía: las piezas aparecieron sin estuches originales, certificados de autenticidad ni documentos de procedencia. Aunque aclara que esa ausencia por sí sola no permite determinar su origen, cree que esos elementos habrían facilitado identificar, inventariar y custodiar un regalo institucional de semejantes características.

Incluso recuerda que Zapatero puede tratar de recabar personalmente esas pruebas. No tiene restringidos sus desplazamientos, apunta Calama, que considera razonable suponer que sus antiguas relaciones con la Corte Real le faciliten interlocución con las autoridades saudíes.

La controversia comenzó el 19 de mayo, cuando la policía registró la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid y encontró una colección de joyas. Un análisis preliminar encargado a Ansorena fijó en 1.323.915 euros su valor de reposición, cifra que la defensa considera muy superior a su valor real.

El 12 de junio Calama abrió una pieza separada para esclarecer su procedencia y eventuales obligaciones fiscales o aduaneras, ante posibles delitos contra Hacienda y de contrabando. El 18 de junio, al declarar como investigado, Zapatero se acogió a su derecho a guardar silencio sobre las joyas y anunció una explicación posterior.

Esa versión llegó al juzgado el 23 de septiembre. Su abogado sostuvo que los tres juegos de mayor valor fueron un regalo «estrictamente personal» del monarca saudí, entregado en la residencia familiar de la Moncloa. Cada conjunto contiene collar, pulsera, sortija y pendientes, confeccionados con oro blanco, diamantes y, respectivamente, rubíes, esmeraldas o zafiros.

La defensa aseguró que los guardó durante años junto a recuerdos familiares y regalos de amigos, sin utilizarlos, y discutió que la tasación actual sirva para conocer su precio en 2007. De acuerdo con su escrito, estos doce objetos concentran más del 90 % del valor estimado; las otras 67 piezas intervenidas tienen un valor mucho menor.

Anticorrupción respondió el 21 de octubre con una petición de malversación. Su tesis es que, de ser cierto el relato del expresidente, aquellas joyas debieron pasar a Patrimonio del Estado, como los demás obsequios de mayor entidad. La Fiscalía sitúa la presunta apropiación al finalizar su mandato, cuando los regalos oficiales se entregaron para su inventario en marzo de 2012.

La disputa alcanza también la valoración de las piezas. Tras el informe de Ansorena y seis dictámenes del Instituto Gemológico Español, Calama encargó en septiembre otro peritaje a la joyería Yanes para precisar materiales, antigüedad, procedencia y valor.