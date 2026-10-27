El Gobierno vasco cifra en 19 los detenidos por los altercados de Bilbao, once de ellos menores

Varias personas incendiaron coches y contenedores tras los disturbios en Bilbao H.Bilbao | EUROPAPRESS

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha situado a «grupos organizados vascos» detrás de los incidentes que acabaron ayer en Bilbao con 19 detenidos y tres investigados por su presunta implicación en la quemas de coches y contenedores y asaltos a algunos comercios tras un acto del agitador Vito Quiles que finalmente fue cancelado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Efe, Zupiria ha recordado que de los 19 arrestados, 11 son menores de edad, la mayoría de ellos sin antecedentes policiales y de nacionalidad española.

«Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la kale borroka», ha subrayado el consejero, que ha concluido que por ello «cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos».

Ha mostrado su preocupación por este tipo de altercados porque su protagonistas pueden pensar que «el uso de la violencia está justificado» y ha advertido de que en una sociedad como la vasca «no caben medias tintas» y se debe hacer «mucha pedagogía».

Daños en el mobiliario urbano

Los altercados, que provocaron numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se produjeron tras una concentración de varios miles de antifascistas que protestaban frente a la Universidad de Deusto por un acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir el agitador Vito Quiles. El propio Quiles anunció la cancelación del acto en sus redes sociales una media hora antes por razones de seguridad.

Tras disolverse sobre esa hora la concentración, varios cientos de radicales se desplazaron a la próxima avenida Lehendakeri Aguirre, donde incendiaron una motocicleta de la Policía municipal y decenas de contenedores de basura que habían desplazado al centro de la calzada, y después lanzaron piedras contra los agentes y la comisaría de la Ertzaintza en el barrio de Deusto. Poco antes, incendiaron un contenedor de obra y lanzaron cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.