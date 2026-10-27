El Gobierno dará 201 millones a los promotores para construir 2.500 alquileres asequibles en suelo público

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Fernando Sánchez | EUROPA PRESS

El Gobierno acelera para aumentar el parque público de vivienda que mejore el acceso habitacional ante el déficit de 750.000 casas que alcanzará el millón en el año 2028. Por ello, lanzó este martes un anzuelo de 201 millones de euros en subvenciones a los promotores privados para que se sumen a edificar 2.500 nuevas viviendas en suelo público ya urbanizados de Casa 47, que las empresas podrán gestionar y explotar durante décadas a cambio de que lo hagan a precios asequibles. Con este modelo de colaboración público-privada, el Ejecutivo quiere financiar una treintena de proyectos ubicados en ciudades como Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria o Guadalajara.

Al construir las viviendas sobre suelos públicos, el Estado puede garantizar alquileres estables de hasta 75 años y que nunca superen el 30 % de los ingresos de la unidad familiar en un momento en el que los precios de la vivienda están disparados. «Casa 47 pone el suelo; el Ministerio de Vivienda, la ayuda, y exigimos a los promotores privados que lo que se construya sea asequible de verdad», resumió la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que aseguró que no se entregarán a los promotores las «llaves» de las condiciones de gestión de los nuevos alquileres.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda arranca su cuarto eje de políticas públicas para aumentar el parque estatal que en España se sitúa en un débil 3,4 % frente al 9 % de la media europea. El Ejecutivo nutrió a Casa 47 con viviendas y suelos de la Sareb, así como inmuebles de la cartera de Defensa. La empresa pública también ha licitado vivienda pública y lanzó una oferta de 100 millones de euros para comprar inmuebles privados que incorporar al parque público. «En menos de un año de vida, Casa 47 ha activado la habilitación de más de 7.000 viviendas distribuidas por toda España», apuntan desde el departamento de Isabel Rodríguez.

Hasta el 60 % de la inversión

La ayuda aprobada en este nuevo martes social, que viene otra vez cargado de millones para la vivienda como el anterior, ofrece un modelo que se articula mediante concesiones administrativas sobre suelos públicos ya urbanizados, con subvenciones directas que podrán cubrir hasta el 60 % de la inversión. Las promociones que necesiten una ayuda superior se licitarán directamente por Casa 47, sin recurrir a la colaboración público-privada, según explicó Rodríguez. Además de las subvenciones, las licitaciones contarán con financiación pública para facilitar la viabilidad de los proyectos y cada promoción se licitará de forma independiente para adaptar las ayudas a sus características y garantizar la asequibilidad de los alquileres.

Para poner en marcha este sistema, el Gobierno ha tenido que realizar varios cambios normativos. El primero llegó el año pasado, cuando la vivienda asequible pasó a considerarse un servicio de interés económico general, lo que permite extender a este ámbito las posibilidades de concesión de ayudas públicas que ya existían para la vivienda exclusivamente social. El segundo con la modificación de la ley de contratos del sector público, que amplío de 30 años a un máximo de 80 la duración de determinadas concesiones administrativas. Por último, el Gobierno incorporó en el nuevo real decreto-ley, pendiente de convalidación en la Comisión Permanente, la definición de vivienda asequible para establecer que el coste de la vivienda no debe superar el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.