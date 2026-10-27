Feijoo recuperará el agravante por taparse la cara en actos vandálicos y convocar en redes

Alberto Núñez Feijoo en un acto de precampaña celebrado en Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, se ha comprometido este martes a recuperar el agravante de las penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada y a incrementarlas cuando se convocan por las redes sociales.

«Vamos a actuar. Yo tengo que ser el garante del orden público en las calles», ha asegurado Feijoo en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe, en la que ha subrayado que los actos vandálicos que se han producido en Barcelona y Bilbao tienen que tener una respuesta.

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Ha recordado que había un agravante por taparse la cara que se eliminó en el 2022 por un acuerdo entre el PSOE y Podemos y ha subrayado que «este agravante lo vamos a volver a poner y vamos a incrementar las penas cuando este tipo de disturbios y de actos violentos se convocan a través de redes sociales».

Feijoo ha criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, esté «desaparecido» y solo le preocupe haber ido en las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre. Según afirman fuentes de Génova, el PP tendrá los disturbios como uno de sus temas principales de campaña. De hecho, tras los disturbios producidos este lunes en Bilbao la formación ha decidido que este martes viajara a la ciudad vasca el secretario general, Miguel Tellado, para visitar la zona afectada. Y mañana Feijoo hará lo propio en Barcelona.

El líder del PP se ha comprometido, si llega al Gobierno, a desvelar toda la información que barajaban el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la policía sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de finales de julio. «Le diré a España qué es lo que ha pasado», ha asegurado Feijoo, quien se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Pedro Sánchez está «mintiendo» una vez más. Ha recalcado que en este caso es una mentira «muy gorda», porque afecta a la integridad territorial de España.