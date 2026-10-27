Feijoo acusa a Sánchez de «agitar» las calles y promete ser «implacable» con los violentos

Los bomberos extinguen el fuego de los coches quemados en Bilbao. H.Bilbao | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo dio este martes un paso al frente para situar la seguridad ciudadana y la convivencia en el centro de su ofensiva contra el Gobierno en plena campaña electoral. En un multitudinario acto celebrado en Madrid para presentar la candidatura del PP a los comicios del próximo 29 de noviembre, el líder de los populares acusó a Pedro Sánchez de auspiciar, alentar o, como mínimo, tolerar la escalada de tensión y violencia callejera que han sacudido ciudades como Barcelona y Bilbao en los últimos días. El político gallego abandonó los tonos templados para perfilarse como el garante del orden público frente al vandalismo, prometiendo una reforma del Código penal para hacer frente a episodios similares si logra alcanzar la Moncloa. «Seré implacable con los violentos. La ley se cumplirá siempre y para todos, empezando por el Gobierno», aseveró.

Para el líder del PP, las imágenes de comercios saqueados, contenedores ardiendo y actos vandálicos no responden a brotes espontáneos de descontento. Por el contrario, obedecen a un «instinto de supervivencia desesperado» de un Ejecutivo acorralado por los sondeos y los escándalos internos cuya última línea de defensa consiste en agitar y fracturar la convivencia democrática para seguir en el poder un día más. «Quien gobierna tiene que apagar los fuegos, no echar gasolina», alertó Feijoo, para quien la crispación se ha convertido en la principal herramienta de supervivencia de un Sánchez cercado por la presión política y judicial.

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A ojos del PP, el Ejecutivo lleva meses alimentando un clima de «trincheras» que termina por trasladarse a la ciudadanía. Según esta tesis, la política de bloques y las cesiones ante sectores radicales han terminado por legitimar conductas que desbordan los cauces democráticos y que ponen en riesgo la paz social. «Con los violentos no se negocia, ni se les justifica, ni se les amnistía. A los violentos se les frena con la ley», proclamó Feijoo con contundencia.

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Arropado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la flamante número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el líder del PP aseguró que su formación no tolerará el quebrantamiento del orden público y se comprometió a actuar con la máxima severidad penal si llega al Gobierno. Una reforma legal que previamente había desgranado en los micrófonos de Onda Cero y que pasa por la recuperación definitiva de la agravante de pena para todos aquellos delitos de desórdenes públicos que se cometan con la cara tapada, que se eliminó en 2022. Ocultar la identidad mediante capuchas, pasamontañas o máscaras no solo dificulta la labor policial de identificación, sino que, según los postulados del PP, delata una premeditación clara para eludir la acción de la justicia y debe, por tanto, conllevar un castigo penal significativamente mayor.

Entre los planes de Feijoo está además promover un aumento en las condenas de cárcel en aquellos supuestos en los que los disturbios y actos vandálicos violentos sean convocados y coordinados de forma anónima a través de las redes sociales. «Habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente -aseguró- viva tranquila en las calles».

Para el expresidente de la Xunta, la paz social constituye un «tesoro democrático» irrenunciable que costó décadas consolidar tras la Transición y que ahora se ve amenazado por el «instinto de supervivencia» de un Gobierno cercado por las encuestas. «Seré implacable con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás», aseveró bajo los aplausos de los cuadros de su partido.

Sánchez, un «patético populista»

La encargada de prender la mecha discursiva fue Álvarez de Toledo. La diputada, conocida por su afilada oratoria, no decepcionó y protagonizó un durísimo ataque contra la gestión del Ejecutivo de Sánchez. Calificó el presente mandato como «la era de la indecencia», enumerando sin tapujos los escándalos políticos y judiciales que, según sus palabras, han dejado al líder socialista completamente aislado y desprovisto de apoyos sólidos. «Sánchez invoca el amor, pero practica el odio», ironizó antes de arremeter con dureza contra el presidente por haberse convertido, en su opinión, en «un patético populista sin pueblo, al que solo le queda la violencia». «Como ha perdido la calle —denunció—, pretende incendiarla».

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Tras ella, fue el turno de Díaz Ayuso, quien ejerció de anfitriona y guardiana de las esencias del PP en su principal feudo. Con un discurso enérgico, la mandataria madrileña cerró filas en torno a la figura de Feijoo, blindando su liderazgo frente a los ataques de la oposición. «No ha llegado aquí por ser un guapito tramposo», lanzó con ironía Ayuso ante el aplauso unánime del auditorio, remarcando que el actual Gobierno «ha perdido la calle» y recurrirá a cualquier maniobra con tal de aferrarse al poder en los días que restan hasta la cita con las urnas.

En la dirección nacional del PP han decidido reaccionar a las algaradas violentas de las últimas horas con toda su maquinaria política. Si este martes era el secretario general Miguel Tellado quien se desplazaba hasta Bilbao para mostrar su solidaridad a a los vecinos que «sufrieron el miedo por la violencia extrema», este miércoles será el propio líder del PP quien viaje hasta Barcelona para reunirse con comerciantes afectados por los disturbios del fin de semana tratando de proyectar una imagen de orden y seguridad institucional frente a la supuesta inacción del Gobierno y del Ministerio del Interior.