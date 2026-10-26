La cúpula de Junts recibe a los políticos amnistiados Comín y Puig

Los exconsellers Lluís Puig (3i) y Toni Comín (2d), junto al secretario general de Junts, Jordi Turull (3d), la secretaria de organización Judith Toronjo (d), las vicepresidentas Mònica Sales (i) y Miriam Nogueras (2i), y el presidente del partido, Carles Puigdemont (en la pantalla), durante la reunión de la ejecutiva de Junts celebrada este lunes, tras volver a España después de serle aplicada la ley de amnistía. Andreu Dalmau | EFE

La plana mayor de Junts recibió este lunes en Barcelona a los exconsejeros de la Generalitat Toni Comín y Lluís Puig, amnistiados por el Tribunal Supremo tras nueve años fugados en Bélgica. El único que permanece allí es hoy el ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, del que todavía se desconoce la fecha de retorno. Puig volvió a Tarrasa, su ciudad natal el pasado miércoles, mientras que Comín cruzó la frontera el domingo, aunque viajó antes a Madrid para jurar la Constitución y recoger su credencial para ejercer como eurodiputado por la formación independentista. En la puerta de la sede en Barcelona les esperaban el secretario general, Jordi Turull; el presidente del Parlamento regional, Josep Rull; la portavoz en el Congreso y cabeza de lista en las elecciones del 29N, Míriam Nogueras; el candidato a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, y diputados en la Cámara regional como Albert Batet, y en el Congreso, como Josep Maria Cruset y Pilar Calvo, entre otros dirigentes y simpatizantes. En el exterior lucía una pancarta donde se podía leer «Bienvenidos a casa». En rueda de prensa, Nogueras se vanaglorió de haber logrado una ley sin la que «hoy los CDR no estarían amnistiados»: «La amnistía está llegando a todo el mundo gracias a que Junts arrastró al PSOE a que esta ley se modificara y se aprobara y se hiciera bien», enfatizó la diputada independentista.

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Más tarde, los miembros de la ejecutiva del partido celebraron una reunión a puerta cerrada, a la que asistió de forma telemática el propio Puigdemont. Según fuentes de Junts, los políticos presentes le desearon un pronto regreso de su «exilio» en Waterloo, adonde huyó hace nueve años tras desafiar al Estado y proclamar la independencia de la región. En principio, su intención es hacerlo tras la celebración de las elecciones generales del 29N con la idea de revestir su regreso de «solemnidad institucional», alejada de la contienda partidista.