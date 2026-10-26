La Generalitat de Cataluña insta a TikTok y WhatsApp a identificar a los saboteadores de Blocus

Vandalismo en Barcelona, el sábado pasado. Lorena Sopêna

48 horas después de los graves disturbios provocados por jóvenes violentos en el centro de Barcelona, el origen de la convocatoria vandálica sigue siendo una incógnita. Mientras los Mossos tratan de dar con la identidad de los creadores de Blocus, el grupo anónimo que instó al saqueo de comercios y la quema de contenedores, la Generalitat exigió a las redes sociales TikTok, WhatsApp y Telegram, desde donde se difundió la convocatoria, que eliminen de sus plataformas aquellos grupos y perfiles que inciten a la violencia urbana, y que les faciliten la identidad de los organizadores. La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos en los que se indicaba cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

El Gobierno catalán teme que lo acontecido el sábado sea el primero de una cadena de disturbios que altere la paz en las calles y ponga en jaque la seguridad de transeúntes y comercios, como el anunciado para el próximo 31 de octubre, la noche de Halloween, también en Barcelona.

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«Son grupos de incitación a la violencia, a los disturbios y a cometer delitos; no es tolerable, uno puede movilizarse y estar enfadado por su futuro, pero no puede cometer pillajes, desórdenes y causar el caos», señaló este lunes la consejera catalana de Interior, Núria Parlon, que pidió tiempo para que los servicios de inteligencia destapen la trama que organizó los alborotos. En este sentido, requerirán a las empresas que gestionan estas redes para que les faciliten las identidades ocultas tras Blocus, aunque la plataforma desapareció sin dejar rastro poco después de los incidentes. En cualquier caso, subrayó que actuarán con «tolerancia cero» y que no habrá «impunidad».

El último balance de los Mossos eleva la cifra de detenidos a 130, de los que 76 son menores de edad. Muchos no alcanzan los 14 años, un fenómeno inusual en este tipo de algaradas. Los primeros comenzaron a desfilar ya por la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía solicita el internamiento en seis casos, los más graves, y una veintena de providencias de libertad vigilada para otros tantos.

Mientras, la Generalitat y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PSC, se dedicaron a rebatir las críticas de comerciantes y restauradores sobre la insuficiencia del dispositivo policial desplegado el sábado para prevenir incidentes. Un objetivo que, a la vista de lo ocurrido, fracasó estrepitosamente. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, pidió calma a los afectados y anunció un fondo de 500.000 euros para asumir parte de los gastos.

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A las puertas del 29N

El saqueo de Barcelona irrumpió en plena precampaña electoral, a escasamente un mes de la cita con las urnas. Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Elma Saiz, señaló a la ultraderecha: «Quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha». El titular de Cultura y número dos de Comunes-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, fue más cauto, mientras que Pedro Sánchez condenó el «vandalismo instigado desde las redes». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, dijo que al Gobierno «le interesa que haya tensión y violencia en las calles», mientras que Vox solicitará información sobre la nacionalidad de los detenidos, porque quiere «saber cuántos son extranjeros».