Vox pacta con el PP no presentarse al Senado en seis provincias

Santiago Abascal, el pasado miércoles en la coruñesa plaza de María Pita ÁNGEL MANSO

Vox ha renunciado a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras catorce para frenar el acuerdo del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, según ha anunciado la formación.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares y presentará un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

Por su parte, los populares no se presentarán por primera vez en tres circunscripciones: Gipúzcoa, Gerona y Tarragona. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado un entendimiento que ha calificado de «buena noticia» para «proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los movimientos de la izquierda radical».

Vox y el PP han mantenido conversaciones discretas para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta que permita a los populares retener la mayoría absoluta y alcanzar los tres quintos de representación, cifra que faculta para elegir nombres para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los de Santiago Abascal han destacado que Vox y el PP «son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos», pero «no es ningún secreto» que coinciden «en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Pedro Sánchez de las instituciones».