Paulo Carlos López será el portavoz de la Fronte Ampla en Galicia, pero concurrirá al Senado

El líder del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. PACO RODRÍGUEZ

El secretario xeral del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, será portavoz de la Fronte Ampla en Galicia en las elecciones generales del 29 de noviembre, según avanzan fuentes de la organización. No lo hará como candidato al Congreso, sino figurando en segundo lugar de la lista unitaria al Senado junto al PSdeG, por lo que compartirá cartel con la teniente de alcalde en Vigo y presidenta de los socialistas gallegos, Carmela Silva.

La mesa de partidos de la coalición, en la que no figura Podemos, formación que concurrirá por separado con sus siglas, avaló la propuesta de situar a López como portavoz durante la campaña electoral, de forma que acudirá a los debates electorales que se celebren y acompañará a los candidatos en cada circunscripción. Estos se darán a conocer públicamente el martes, así como las listas completas al Senado y al Congreso.

La Fronte Ampla hereda el espacio de Sumar en Galicia, donde obtuvo dos diputadas en las elecciones generales del 2023. Por A Coruña entró Marta Lois, quien fue portavoz en el Congreso hasta su dimisión para liderar la candidatura de la formación fundada por Yolanda Díaz en los comicios autonómicos de febrero del 2024. Sin embargo, Sumar no logró entonces representación, y Lois abandonó la primera línea política. Desde septiembre de ese año es decana de la facultad de Ciencias Políticas en la USC. La sustituyó en el Congreso Manuel Lago, quien también deja la política institucional tras el final de la legislatura.

Sumar logró su segundo escaño en Galicia en la circunscripción de Pontevedra, donde encabezó la lista Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo parlamentario al término de la legislatura y actual cocoordinadora de Movimiento Sumar. La referente de esta organización no repetirá en las listas gallegas, y figurará en cuarto lugar de la candidatura del Frente Amplio en Madrid.