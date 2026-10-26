Un mando de la Guardia Civil revela ante la jueza que Marruecos desplegó seis buques de guerra frente a Ceuta en vísperas del asalto

El teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Cauta, Miguel Lobo (a la derecha), con su abogado antes de declarar en la Audiencia Nacional J.J.Guillen | EFE

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Ceuta, reveló este lunes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que Marruecos desplegó seis embarcaciones militares frente a la ciudad la noche anterior a la avalancha migratoria del 30 de julio. El mando aseguró que comunicó su presencia al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Según su declaración, el dispositivo marroquí incluía dos interceptoras, dos patrulleras y otras dos embarcaciones pequeñas. Lobo interpretó aquellos movimientos como un refuerzo de la vigilancia fronteriza, destinado a contener la presión migratoria. «Han reforzado, a ver si estamos más tranquilos esta noche», comentó al delegado, según el relato conocido de su testimonio.

La presencia de estas unidades navales introduce un nuevo elemento en la reconstrucción de las horas anteriores al colapso del Tarajal. La Audiencia Nacional investiga qué información recibió cada autoridad, qué decisiones se adoptaron y por qué los dispositivos españoles terminaron desbordados cuando decenas de miles de personas comenzaron a cruzar desde territorio marroquí.

Lobo compareció como testigo junto a Lorenzo Juan Fages Cortés, inspector jefe de la Policía Nacional durante los hechos. Ambos protagonizaron una agria discusión, recogida en imágenes grabadas el 30 de julio, sobre la apertura de una cancela del recinto fronterizo mientras los inmigrantes se agolpaban ante el acceso.

El teniente coronel asumió ante Tardón toda la responsabilidad de abrir aquella puerta. Aseguró que fue una decisión personal y que no obedeció a instrucciones del delegado del Gobierno ni de ningún otro superior. Explicó que informó a Pérez Triano de lo que estaba ocurriendo, pero sostuvo que las decisiones operativas las adoptó él mismo. Su justificación fue el peligro para la vida de quienes se encontraban amontonados. Según expuso, pretendía evitar que los inmigrantes se arrojaran al mar para intentar entrar a nado y que la presión de la multitud provocara una tragedia.

La explicación contrasta con la posición que defendió aquel día Fages. El inspector jefe, que también declaró este lunes, relató que acudió con sus agentes a la zona cuando comenzó la avalancha para intentar contener a quienes avanzaban hacia el interior. Ambos mantuvieron criterios enfrentados sobre si la cancela debía permanecer cerrada.

Fages describió, además, una ausencia absoluta de instrucciones que se remontaba a las jornadas anteriores. Afirmó que nadie le indicó cómo actuar ante una eventual entrada masiva, que no participó en reuniones de planificación y que tampoco se había activado el protocolo extraordinario de la Policía Nacional. Sostuvo que había reclamado medios para afrontar la situación.

Las imágenes del encontronazo constituyen uno de los episodios más bochornosos de aquella jornada. Los dos responsables aparecen encarados junto a la puerta mientras la multitud continúa avanzando. Testigos presenciales describieron posteriormente una bronca a gritos, una disputa por la llave y un cierre seguido de reapertura, extremos todavía pendientes de corroboración judicial.

El jefe policial también aseguró haber visto a agentes marroquíes uniformados y a otras personas vestidas de paisano realizando gestos para facilitar el avance de los inmigrantes hacia Ceuta. Su descripción coincide con una de las principales líneas de investigación sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad del país vecino durante el colapso fronterizo.

La jueza ya había recogido en su auto de septiembre indicios de lo que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) denomina «guiado activo» desde el lado marroquí. El documento describe a agentes uniformados señalando las rutas de entrada e interactuando con personas de paisano que presuntamente coordinaban los movimientos de la multitud.

El papel de la cancela figura igualmente en la documentación policial. El CENIF describe un patio saturado de personas que habían rodeado el espigón del Tarajal y permanecían bajo custodia de la Guardia Civil. La apertura de una puerta metálica de doble hoja permitió su salida hacia la zona de libre circulación.

El informe añade que, tras abrirse aquel paso, comenzó a difundirse entre quienes todavía intentaban cruzar la idea de que la frontera estaba abierta. La Asociación Unificada de Guardias Civiles sostiene que la cancela se encontraba unos 200 metros dentro de territorio español: «Se abrió una cancela para salvar vidas, no una frontera».