Feijoo: «Sánchez se resiste a abandonar el poder con violencia»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, relacionó al Gobierno de Pedro Sánchez con los disturbios del sábado en la plaza de Cataluña de Barcelona. «Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia». En este sentido, afirmó que en los últimos días «cargos políticos de la izquierda radical» han justificado «la creciente tensión en las calles». «Ojo, y también al PSOE. Hay que decirlo claro, siempre hablando de esto con la boca pequeña», añadió durante un acto en Salamanca al que asistieron los números uno del PP al Congreso para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder del PP afirmó además que «lo que estamos viendo es consecuencia de esa irresponsabilidad. ¿Cómo se atreven a pontificar por la paz en el mundo por la mañana y no garantizarla en su país por la noche? ¿Qué paz garantizan los violentos? ¿La de intimidar a nuestra gente? ¿La de quemar nuestras calles? ¿La de creer que la violencia se puede imponer a la ley?», insistió. «Deje de dar lecciones de paz si la ha dinamitado en su país. Basta ya de lecciones de amenazas y de violencias. España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar», incidió, tal y como recoge Europa Press.

Feijoo comenzó el discurso enviando «un abrazo» a las mujeres ceutíes que se manifestaron este domingo en Madrid. «Estamos hablando de Ceuta y nuestro corazón estará siempre con Ceuta. Mi compromiso con ellas está más vigente que nunca», dijo. En este sentido, contrapuso «el ejemplo de Ceuta durante casi tres meses con la barbarie que hemos vuelto a ver ayer, en este caso en Barcelona. Calles tomadas por los disturbios, comercios atacados y de nuevo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado teniendo que proteger a los ciudadanos», añadió. «Desde Ceuta a Barcelona, pasando por A Coruña y por Madrid, la intención es evidente: los discípulos del muro no quieren paz en las calles. Ya lo advirtieron. Están sembrando el odio porque saben que van a perder. Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia», matizó el presidente del PP.

Un millón de viviendas

En materia de vivienda, el presidente del PP señaló que «hay jóvenes de 35 años que siguen en casa de sus padres, hay familias que se dejan más del 50 % del sueldo en el alquiler» y afirmó que el Gobierno «ha hecho muchos anuncios y pocas viviendas». «Dijeron que convocaban elecciones para hablar de viviendas y parece que se les ha olvidado. Pues nosotros sí vamos a hablar porque nosotros sí queremos solucionar los problemas con un plan de vivienda concreto, específico, medido, estudiado», aseguró. En esta línea, afirmó que «el precio de la vivienda se baja construyendo viviendas» y que el PP «construirá un millón de viviendas» con «más suelo y menos trabas». «Vamos a hacer una nueva generación de propietarios en España». También afirmó que las pensiones «se blindarán para los jóvenes y ningún Gobierno volverá a usarlas como moneda de cambio para chantajear o manipular».