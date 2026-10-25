El exconsejero Toni Comín regresa a Cataluña nueve años después de su fuga a Bélgica

El ex consejero Toni Comín inicia una ruta desde Cerbere (Francia) hasta Portbou (Gerona) para celebrar su vuelta a Cataluña. SIU WU / EFE

Toni Comín, ex consejero de la Generalitat presidida por Carles Puigdemont, regresó este domingo a Cataluña tras nueve años fugado en Bélgica por los hechos del procés. Tras cruzar a pie la frontera francesa en Portbou (Gerona), el político amnistiado declaró que la independencia «sigue siendo igual de necesaria», y se jactó de «ganar la batalla» a la justicia por «no pasar ni un segundo en una prisión española». Acompañado de familiares y unas decenas de simpatizantes independentistas, el eurodiputado por Junts, que ya pisó España a mediados de semana para recoger el acta tras jurar la Constitución, aseguró que su vuelta es un «éxito» del separatismo, y que la secesión de Cataluña «por alto que sea el precio, sigue siendo un objetivo posible», por lo que «la lucha continúa y debe continuar».

«Hermano de exilio»

Comín reconoció las dificultades de «volver dos veces, que abordó con el propio Puigdemont, a quien se refirió como su «hermano de exilio». También dijo que el «exilio» les ha hecho más fuertes y les ha servido para defender la lucha «por la libertad» y «lograr victorias del independentismo en instancias judiciales europeas».

Arroparon al político separatista el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, diputados en el Congreso y en el Parlamento autonómico, la expresidenta de la Cámara y condenada por corrupción Laura Borràs, indultada por el Gobierno, así como Oleguer Pujol y Jordi Pujol, hijos del ex presidente de la Generalitat. El secretario general del partido, Jordi Turull, no acudió a causa del fallecimiento de su madre.

El regreso de Comín y del ex consejero Lluís Puig, que lo hizo la semana pasada, se produce después de que el Tribunal Supremo levantara las órdenes de detención contra los miembros del gobierno catalán que proclamó la independencia en octubre del 2017, antes de darse a la fuga. Solamente queda pendiente la vuelta del expresidente Carles Puigdemont, que apunta a que tendrá lugar tras las elecciones generales del 29N. Al parecer, el líder de Junts pretende envolver su regreso con una pátina de solemnidad institucional, alejada de la contienda partidista.