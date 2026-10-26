Decenas de personas se concentran en Bilbao por el desahucio de una mujer, sus dos hijas menores y su madre

Concentración por el desahucio de una persona en Bilbao EUROPA PRESS | EUROPA PRESS

Decenas de personas convocadas por el Sindicato de Vivienda AZET se concentran, desde primera hora de la mañana, para tratar de impedir el desahucio de una mujer, su hija y sus dos nietas menores de edad de una vivienda en la calle Iturribide de Bilbao. AZET ha asegurado que el lanzamiento «se ha paralizado a la espera de una confirmación por parte del juzgado», por lo que la concentración continúa en el lugar.

El sindicato ha convocado a los vecinos de la capital vizcaína a participar en esta concentración «de apoyo y resistencia» para frenar el desahucio, protesta que desde las 08.30 horas se está desarrollando con lemas como «Etxegabetzea gelditu! (¡Impedir el desahucio!) o «¡No toleramos ni un desahucio más!».

Pasadas las 10.15 horas, desde el sindicato, su portavoz Blanca ha asegurado que «finalmente parece que hemos conseguido paralizar el desahucio, a la espera de una confirmación por parte del juzgado». «Hemos hecho un trabajo sindical durante esta semana para tratar de paralizarlo y que no hemos recibido ninguna respuesta, no ha sido ha sido hasta que no hemos hecho esta convocatoria pública que hemos conseguido algo», ha explicado la portavoz».

Según ha informado AZET, la familia se enfrentaba, con este lanzamiento, «a la pérdida de su vivienda habitual», sin disponer de una alternativa habitacional «real y digna». Según ha explicado, la sentencia adjudica la posesión de la vivienda al exmarido de Patricia, que «es propietario de otras dos viviendas».

«Patricia compró esta vivienda junto con él hace unos años y ha participado en el pago de ella, sin embargo, el juez ha considerado que era más importante el beneficio de su exmarido, que es una persona que tiene otras dos viviendas en propiedad, que la necesidad de Patricia, de su hija y de sus dos nietas menores de edad», han denunciado en la concentración representantes de AZET. Por ello, han censurado que «la crisis de la vivienda nos pone en una situación de vulnerabilidad, que se aprovecha para ejercer una violencia directa sobre nosotras, además una violencia patriarcal», y lamentan que el exmarido de la mujer «haya utilizado esta situación para castigarla y ejercer violencia patriarcal sobre ella».