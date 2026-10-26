El conductor del bus siniestrado en Barcelona da negativo en alcohol y drogas

Imagen del autobús tras el accidente BOMBERS DE LA GENERALITAT | EUROPA PRESS

El número de ingresados en centros hospitalarios por el accidente de un autobús de línea en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) bajó este lunes a 29, de los que 12 permanecen en estado grave, según el último parte médico facilitado por la Generalitat. El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El siniestro, cuyas causas se están investigando, tuvo lugar el domingo en el parque natural del Montseny, cuando el vehículo se despeñó por un terraplén de unos diez metros de altura en una carretera muy revirada, provocando heridas de diversa consideración a 87 de sus ocupantes.

El lugar donde se produjo el accidente es muy escarpado y de difícil acceso, lo que dificultó en extremo las labores de rescate. Antes de que las grúas procedieran a su levantamiento, los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para asegurarse de que bajo los restos del vehículo no quedaba ningún cuerpo, utilizando para ello drones y la unidad canina.

Además de determinar las causas, los Mossos investigan también si en el vehículo, de la empresa Sagalés, con capacidad para 65 pasajeros sentados, viajaban demasiadas personas de pie, lo que podría haber agravado las consecuencias del impacto. La Generalitat ha dejado abierta la posibilidad de cambiar la normativa, que en la actualidad permite que en este tipo de líneas algunos pasajeros puedan viajar de pie.