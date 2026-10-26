Un accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos, siete de ellos graves

Imagen del autobús tras el accidente BOMBERS DE LA GENERALITAT | EUROPA PRESS

Un accidente entre un turismo y un autobús de la línea 573 de Sagalés en la carretera BV-5114, en el municipio barcelonés de Fogars de Montclús ha dejado 83 personas atendidas, 58 heridas leves, 18 en estado menos grave y siete en estado grave, según ha informado la consellera de Salut, Olga Pané, en una atención a los medios de comunicación.

El autobús se precipitó por un desnivel de 20 metros y quedó atrapado entre rocas y árboles. Cuando los Bombers de la Generalitat llegaron al lugar de los hechos, encontraron personas en el interior del vehículo y otras que lograron subir por su propio pie desde el terraplén hasta la carretera.

El aviso se recibió a las 16.43 horas de este domingo y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó 33 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos con los Bombers de la Generalitat para atender a los pasajeros. De los siete heridos graves, cuatro fueron trasladados a los hospitales Trueta de Girona, Granollers y Vall d'Hebron.

Sin víctimas mortales

La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha afirmado en entrevistas a Catalunya Ràdio y RAC1 que es un «milagro» que no haya habido víctimas mortales y considera reducido el número de heridos graves teniendo en cuenta las circunstancias del accidente.

Desde primera hora de este lunes, los equipos de emergencia trabajan en levantar el autobús con una grúa para «descartar otras afectaciones», después de pasar la noche rastreando la zona con drones y con la ayuda de la unidad canina de búsqueda ante la posibilidad de que algún pasajero haya salido despedido tras la caída.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, expresó poco después del suceso su preocupación por el accidente a través de las redes sociales y aseguró estar en contacto permanente con las consejeras Núria Parlon y Olga Pané para conocer la evolución de la situación. Illa también trasladó su apoyo a las personas afectadas y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia.