Al menos 20 detenidos por los disturbios provocados en Bilbao tras la cancelación del acto de Vito Quiles
BILBAO / COLPISA
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El agitador se encuentra en busca y captura tras ser procesado por mofarse de una mujer con discapacidad, por lo que se enfrenta a dos años de prisión26 oct 2026 . Actualizado a las 22:04 h.
Al menos 20 personas han sido detenidas este lunes en Bilbao, algunas de ellas menores, por los graves disturbios provocados en el centro de la ciudad por cientos de jóvenes radicales que se manifestaban en