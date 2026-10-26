Al menos 20 detenidos por los disturbios provocados en Bilbao tras la cancelación del acto de Vito Quiles

Juanma Mallo BILBAO / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Los bomberos, en plena acción este lunes en Bilbao.
Los bomberos, en plena acción este lunes en Bilbao. LUIS TEJIDO | EFE

El agitador se encuentra en busca y captura tras ser procesado por mofarse de una mujer con discapacidad, por lo que se enfrenta a dos años de prisión

26 oct 2026 . Actualizado a las 22:04 h.

Al menos 20 personas han sido detenidas este lunes en Bilbao, algunas de ellas menores, por los graves disturbios provocados en el centro de la ciudad por cientos de jóvenes radicales que se manifestaban en

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete