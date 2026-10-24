Rufián, contra Sánchez por la vivienda: «Monstruo, gobiernas desde hace 6 años»

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián. LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

Gabriel Rufián e Irene Montero estrenaron su alianza electoral en el Nou Barris, el distrito socialista por antonomasia de Barcelona, con un discurso centrado en reclamar para ERC el voto útil de la izquierda en la comunidad que el PSOE ve como su último granero de votos. Sin ahorrar críticas a sus rivales de Sumar o Junts, ambos dejaron claro que la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa solo tiene sentido si se trata de un «gobierno sometido» a los designios de los partidos a su izquierda. Lo hicieron en un espacio limpio de logos de partidos y sin banderas —apenas una estelada a mitad de mitin— en el que les esperaba en primera fila la plana mayor de ERC: Oriol Junqueras, Elisenda Alamany y Diana Riba, junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y su líder en Cataluña, María Pozuelo.

«El frente somos nosotros» defendió Rufián tras reconocer que «no hay una manera correcta de ser catalán», pese a lo defendido durante años por el independentismo. «Si compartes valores como la libertad, la justicia social y la democracia eres de los nuestros porque el frente somos nosotros», concluyó. Rufián no ahorró críticas a los socialistas: recordó los flirteos de Sánchez con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, y criticó su gestión en vivienda: «Monstruo, gobiernas desde hace seis años, quedas muy guapo con Broncano, pero has podido hacer muchas cosas». Añadió que «este PSOE es una criatura nuestra», citando a Compromís, BNG, Bildu, Podemos y ERC —no a Sumar de Yolanda Díaz ni a los Comunes de Ada Colau—. «Yo quiero un Gobierno del PSOE sometido a estos partidos», dijo.

Mensaje a Feijoo

El primer mensaje de la líder de Podemos fue para Alberto Núñez Feijoo: «Tu machismo mata», le recriminó Montero, en referencia a la intención del líder popular de suprimir el Ministerio de Igualdad, que ella lideró en el anterior Gobierno. «Feijoo quiere país de mujeres sin derechos, esclavizadas, por eso votar al PP es votar machismo y violencia».

«Tan importante es parar a las derechas como topar» los precios del alquiler y los pisos de temporada, argumentó Montero por su parte, advirtiendo de que eso «no lo va a hacer el PSOE». La líder de Podemos defendió la izquierda alternativa siga condicionando al PSOE. «No quiero gobernar España, pero quiero que se gobierne para la gente», añadió Rufián.