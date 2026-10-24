El PSOE recibirá el 95% de las subvenciones de la coalición con Frente Amplio

Imagen de una reunión de la ejecutiva federal del PSOE. Chema Moya | EFE

El PSOE recibirá el 95% de las subvenciones electorales que correspondan a la coalición con Frente Amplio para las elecciones al Senado, mientras que el 5% restante se repartirá entre el resto de formaciones que integran la candidatura conjunta, según consta en el acuerdo de constitución de la coalición.

Según ha establecido el Ministerio de Hacienda, en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se abonarán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Senado y 32 céntimos por cada por cada voto logrado por el candidato que consiga obtener el acta. El documento precisa además que, en todo caso, los gastos electorales serán devueltos en función de lo aportado por cada formación política, respetando las mismas cantidades monetarias aportadas.

En cuanto a la organización y funcionamiento de la coalición, el pacto establece una Comisión Paritaria como órgano de dirección y coordinación para el seguimiento de su cumplimiento. Esta comisión será además la única vía legitimada para poner en común acuerdos y resolver los eventuales conflictos entre los distintos partidos de la coalición, y sus decisiones serán vinculantes para todas las formaciones.

En 45 circunscripciones

El acuerdo de coalición está firmado por siete partidos (PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre de Navarra) y se aplicará en un total de 45 circunscripciones de la Cámara Alta. La denominación general será Senado de Progreso, con las siglas SDP, si bien en cada territorio se añadirá un paréntesis para mencionar a los integrantes en cada circunscripción.

Del listado se excluye a Cataluña y Canarias, donde cada formación irá por separado, y Baleares, donde compartirán otra coalición distinta. En el territorio insular mediterráneo se ha registrado una coalición diferente por cada isla —en todas participa los socialistas— y el reparto de las subvenciones varía en cada circunscripción en función de los integrantes de la coalición. En Ceuta, la coalición se denominará «Por Ceuta», sin logos de ningún partido.