PP y Vox siguen negociando un acuerdo para el Senado, pero afloran dardos contra los de Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la visita del papa León XIV al Congreso el 8 de junio del 2026 Eduardo Parra

PP y Vox siguen negociando la consecución de un acuerdo para presentar una misma lista a las generales para el Senado tras el pacto de confluencia para la Cámara Alta que el PSOE y el Frente Amplio han alcanzado en 43 provincias. Fuentes populares indicaron ayer que se continua analizando el mapa electoral y el tipo de alianza que pueda propiciar que el centroderecha mantenga la mayoría absoluta en el Senado e incluso optar a ocupar tres quintos de los escaños, margen que facilitaría dominar los relevos en instituciones como el Tribunal Constitucional o llevar a cabo reformas en la Carta Magna. «Hasta el lunes (a las 12 de la noche) hay tiempo para dialogar y buscar un posible acuerdo», señalaron ayer fuentes populares, evidenciando que nada se da por descartado.

Sin embargo, tanto Alberto Núñez Feijoo como Alfonso Rueda mandaron sendos dardos hacia Vox en sus intervenciones en el mitin de Vigo, donde pese a estar anunciada su presencia, no asistió el secretario general del PP, Miguel Tellado, ayer en Valladolid. El ferrolano es quien lidera las conversaciones con el partido de Abascal.

«Todos están contra el Partido Popular, no será fácil porque a un lado y al otro el objetivo es que el PP no tenga el resultado que merece España, pero seguimos siendo el único partido de Estado que hay en este momento», aseveró el candidato a la presidencia del Gobierno en el que fue su último mensaje para no conceder a Vox el mínimo margen en la única comunidad en la que no tiene presencia alguna.

La misma idea, e incluso con más contundencia, la había acuñado unos minutos antes Rueda. «Galicia será o motor do cambio que España necesita, fronte aos salvapatrias de extrema esquerda e de extrema dereita», dijo. «Somos orgullosos de ser galegos, pero tamén de ser españois. Galicia é como é e por iso o PP é o partido que máis se parece aos galegos», defendió frente a otras opciones.