Ley de nietos: una yincana histórica para poder votar el 29N

Pablo Medina MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un miliciano a orillas del rio Ebro tomada por el fotoperiodista de origen alemán Hans Gutmann en 1938.
Un miliciano a orillas del rio Ebro tomada por el fotoperiodista de origen alemán Hans Gutmann en 1938. Juan Guzmán | EFE

El derecho a voto de más de 160.000 personas depende de unos documentos que no garantizan ser probatorios del exilio de sus ascendentes y que quizá no existan

24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las guerras civiles son capaces de borrar a los ciudadanos con bombas y balas, pero también con papeles. Desde que se inició la nuestra en 1936, 3,5 millones de españoles abandonaron el país para ponerse

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