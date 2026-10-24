Ley de nietos: una yincana histórica para poder votar el 29N

Un miliciano a orillas del rio Ebro tomada por el fotoperiodista de origen alemán Hans Gutmann en 1938. Juan Guzmán | EFE

Las guerras civiles son capaces de borrar a los ciudadanos con bombas y balas, pero también con papeles. Desde que se inició la nuestra en 1936, 3,5 millones de españoles abandonaron el país para ponerse