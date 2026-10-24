Ley de nietos: una yincana histórica para poder votar el 29N
MADRID / LA VOZ
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El derecho a voto de más de 160.000 personas depende de unos documentos que no garantizan ser probatorios del exilio de sus ascendentes y que quizá no existan24 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las guerras civiles son capaces de borrar a los ciudadanos con bombas y balas, pero también con papeles. Desde que se inició la nuestra en 1936, 3,5 millones de españoles abandonaron el país para ponerse