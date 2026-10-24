Sánchez llama a frenar la «involución de PP y Vox» y pide una mayoría progresista el 29-N

Pedro Sánchez, durante su intervención en el mitin de Granada. Álex Cámara | EUROPAPRESS

El Gobierno pisa el acelerador de cara al 29-N. Pedro Sánchez elevó este sábado el tono de la precampaña electoral con una llamada a la movilización del electorado progresista para frenar lo que considera una «involución de derechos y políticas sociales» si Partido Popular y Vox llegan al Gobierno. Durante un acto político celebrado en Granada, el presidente del Ejecutivo ha pedido articular una mayoría parlamentaria más amplia incluso que la de las pasadas elecciones en las urnas con el fin de reeditar el Gobierno de coalición. En su intervención, contrapuso las conquistas sociales y los avances atribuibles a su gestión con los recortes presupuestarios y de derechos que pronostica bajo un eventual Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijoo, poniendo como ejemplo las comunidades en las que ambas formaciones ya gobiernan juntos. «Estas elecciones van de si avanza el pasado o continúa avanzando España», resumió.

El jefe del Ejecutivo dedicó buena parte de su discurso a alertar sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una victoria de la derecha y la ultraderecha en las urnas. Sánchez acusó a ambas formaciones de preparar un retroceso sistemático en pilares fundamentales del Estado del bienestar, como las pensiones públicas, la sanidad, la educación, los derechos laborales y las libertades individuales. «Lo que proponen no es una alternancia, proponen una involución», aseveró antes de repasar los ajustes que amenaza con aplicar la oposición sobre las conquistas sociales consolidadas en las últimas décadas. Asimismo, hizo referencia explícita a regulaciones como la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo, anunciando el compromiso de su formación de reformar la Constitución durante la próxima legislatura para blindar el derecho al aborto.

La estrategia desplegada por el líder socialista busca convertir este diagnóstico en el eje central de la movilización de las bases progresistas. Durante el mitin, planteó la cita electoral como un dilema entre «solidaridad o egoísmo», «justicia social o recortes» y «amor u odio». «Yo os pido que os movilicéis el próximo 29 de noviembre para votar progresista, para votar por los vuestros y por los de todos», proclamó ante la militancia. En este contexto, hizo hincapié en que la salvaguarda de las pensiones, la igualdad de género, los derechos del colectivo LGTBI o la cultura de paz debe concitar un respaldo generalizado que trascienda la pertenencia directa a los colectivos afectados.

El llamamiento pretende, al mismo tiempo, transmitir firmeza en la capacidad del PSOE para reactivar a su electorado en esta recta inicial hacia las urnas y articular de nuevo el bloque parlamentario que ha sostenido la pasada legislatura al Gobierno. Con el objetivo de enfatizar la contraposición de modelos, el presidente -que fija como meta alcanzar una mayoría de 176 escaños- evocó las decisiones económicas del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, periodo en el que recordó que se congelaron las pensiones y el salario mínimo interprofesional (SMI), además de aplicarse recortes en sanidad, educación y dependencia por un importe global de 8.900 millones de euros. De igual modo, aludió a la reforma laboral impulsada por el PP en 2012, a la que achaca el aumento de la precariedad contractual y una pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores frente a las empresas. «Eso lo hicieron solos; imaginaos no solamente las tijeras del PP, sino también la motosierra de Abascal», advirtió, dibujando un paralelismo entre aquellos ajustes y el escenario presupuestario que pronostica en caso de un Gobierno conjunto de ambas formaciones.

Alusión a Lorca

Las advertencias sobre posibles retrocesos también se extendieron al ámbito cultural tras criticar la decisión adoptada por el Gobierno autonómico de Castilla y León -sostenido por PP y Vox- de retirar subvenciones públicas a producciones cinematográficas por motivos ideológicos. Sánchez equiparó estas medidas con dinámicas de censura del pasado e instó a utilizar el voto como mecanismo de salvaguarda de la libertad de creación y los derechos de las industrias culturales. Esta alusión enlazó con la apertura del acto, en la que el presidente dio lectura al poema Cantos nuevos, de Federico García Lorca. La referencia al poeta granadino le sirvió para reivindicar la visión de una España «humanista, solidaria y universal» que preserve la memoria histórica y la diversidad territorial frente a discursos excluyentes.

Asimismo, el análisis de la coyuntura internacional tuvo también un espacio relevante en el discurso del líder socialista. Sánchez englobó a Feijoo y Abascal en una corriente política internacional en la que situó a mandatarios y dirigentes como Javier Milei -que llamó "ladrón corrupto" al líder del PSOE en su polémica visita de esta semana a España-, Donald Trump o Marine Le Pen. El presidente concluyó la jornada con una de las críticas directas más explícitas dirigidas a los líderes de la oposición al afirmar que «Feijoo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo». Y cerró su intervención proclamando la consigna que sintetiza la estrategia comunicativa del PSOE para la precampaña electoral: «A movilizarse, a votar, a ganar y a gobernar».