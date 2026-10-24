Néstor Rego, Olalla Rodil, Noa Presas y Carme da Silva, cabezas de lista del BNG al Congreso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras la aprobación de las listas. Detrás de ella, en primera fila, aparecen Olalla Rodil, Carme da Silva y Néstor Rego, números uno al Congreso por Lugo, Pontevedra y A Coruña. Y en segunda fila, en el centro, la candidata por Ourense, Noa Presas. Xoán Rey | EFE

El Consello Nacional del BNG ha aprobado este sábado sus candidaturas al Congreso y el Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Como era de esperar, los nacionalistas mantienen al que fue su único representante en la Cámara Baja en la última legislatura, Néstor Rego, como número uno por A Coruña al Congreso.

También repiten los cabezas de lista en Pontevedra y Ourense; Noa Presas, que rivalizó con Ana Pontón por el liderazgo del partido en el 2024, y Carme da Silva. La principal novedad está en Lugo, donde se incorpora como número uno la viceportavoz parlamentaria Olalla Rodil.

El Bloque tiene altas expectativas electorales en las provincias atlánticas. Tiene a su alcance obtener representación por Pontevedra, lo que llevaría a Da Silva al Parlamento. Si lograse un segundo escaño por A Coruña sería para la barbanzana Rosana Pérez, número dos de la lista.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón describió a los cabezas de lista como «catro persoas con experiencia, con traxectorias diferentes e complementarias, pero con unha mesma forma de entender a política: estar na defensa de Galiza sen complexos e sempre ao lado da xente e das causas xustas. Con Néstor, con Carme, con Olalla e con Noa, imos con todo e a por todas». Pontón aseguró que «un BNG imparable vai a ser a sorpresa» en los comicios e insistió en que «canto máis forte sexa o BNG, máis forte será Galiza».

En las candidaturas al Senado, donde el Bloque afronta el reto de obtener representación, también hay cambios. El número uno por A Coruña es Bieito Lobeira, que fue parlamentario durante 15 años y hasta el 2023 era responsable de Organización del Bloque. El cabeza de lista por Pontevedra es Kevin González Santiago, edil del concello de Moaña. En Ourense liderará la candidatura Bernardo Varela López, concejal en Allariz; y en Lugo el primer puesto es para la poetisa Brenda González Fernández, conocida como Brenda Mondelo, que fue candidata en las municipales del 2023 en Pedrafita. Proviene de Galiza Nova, las juventudes del BNG, que aportan otros tres candidatos al Senado en el conjunto de Galicia.