La guerra de togas entre el Supremo y el Constitucional socava el Estado

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional nunca han conformado un matrimonio de Estado tan bien avenido como para que los conflictos entre ambos no hayan aflorado en casi medio siglo de democracia en España. Los ha habido. Y sonados. Algunos por aparentes fruslerías, como el pleito que Isabel Preysler libró con una niñera después de que esta revelara detalles de la vida privada en un serial en la revista Lecturas. El TC corrigió al Supremo al dar a la razón a Preysler con el argumento de que la libertad de información está limitado por el respeto a la intimidad. El tribunal que dicta sentencias en el señorial palacio de Las Salesas en Madrid acató el fallo, pero redujo los diez millones de pesetas de indemnización que reclamaba la demandante a solo 25.000.

El rifirrafe fue acerado, con señalamiento del Supremo al Constitucional por extralimitarse en sus funciones. Una acusación que no dista demasiado del encarnizado choque que han exhibido esta semana ambos tribunales a cuenta de la amnistía a los encausados del procés, que ha marcado una legislatura cuya polarización ha derivado en una guerra de togas sin precedentes. No pesa un orden jerárquico entre los alrededor de 80 magistrados de la plaza de la Villa de París y los 12 de la calle Domenico Scarlatti. Unos, que sí forman parte del Poder Judicial, encarnan la cúspide de los distintos órdenes jurisdiccionales. Los otros, que no lo son como tales, evalúan las posibles vulneraciones de derechos constitucionales y los contenciosos entre instituciones. Ambos configuran dos patas imprescindibles en el sostenimiento del Estado de derecho. De aquí que sus fricciones, cuando elevan los decibelios por encima de lo rutinario, puedan inducir sacudidas en el conjunto del sistema.

La hemeroteca da cuenta de discrepancias tan relevantes como la que rodeó el encarcelamiento por el Supremo en 1997 de los 23 dirigentes de la hoy extinta mesa nacional de Herri Batasuna por haber aprovechado un espacio electoral para difundir un vídeo de tres encapuchados de ETA. Dos años después, el Constitucional aceptó los recursos de amparo presentados por los condenados y los dejó en libertad, al considerar que la imposición de siete años de prisión resultaba desproporcionada. Una década después, sin embargo, las dos élites de los tribunales españoles hicieron causa común con la reinterpretación penal de la doctrina Parot para que los etarras más sanguinarios llegaran a cumplir el máximo de sus penas y ambos aguantaron el varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que terminó tumbando el cambio legal.

Los vaivenes históricos nunca se habían asemejado como ahora, cuando el presidente Sánchez ha puesto fin a una legislatura sin alivio, a un cisma tan profundo. El Constitucional atravesó un trance crítico hace dos décadas con la tortuosa tramitación del Estatut de Cataluña, cuya sentencia lo partió en dos. Un severo desgaste que el tribunal evitó en las resoluciones sobre la posterior intentona independentista procurando la unanimidad. Pero lo que ocurrió con la reforma estatutaria catalana inoculó la corrosión en los márgenes del propio Constitucional. La aplicación, este otoño electoral, de la amnistía a los líderes del procés, con Puigdemont a la cabeza, ha inyectado la aluminosis en los complejos equilibrios entre las cúpulas de la justicia española.

El duelo Pumpido-Marchena

Todo bajo las graves acusaciones cruzadas, a izquierda y derecha, de que el Supremo actúa como contrapeso frente al Gobierno de Sánchez y el Constitucional como brazo extensible de este. Con dos presuntos arietes sobre los que unos y otros cargan las sospechas: el magistrado y expresidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Manuel Marchena, artífice de la sentencia contra el procés, y el máximo responsable del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Lo singular es el reconocimiento a sus dotes jurídicas que reciben ambos incluso de aquellos que los creen meros instrumentos de la lucha partidista.

Se daba por descontado que la mayoría progresista de la corte de garantías —siete magistrados frente a cinco conservadores— exoneraría a Puigdemont y varios de sus colaboradores ante la negativa del Supremo a exculparles del delito de malversación por el referendo ilegal. Máxime después del espaldarazo el pasado julio a la amnistía del Tribunal de Justicia de la UE.

Las sentencias del Constitucional, del puño y letra de Conde-Pumpido, acusan a los togados de la Sala de lo Penal de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los encausados, consagrada en el artículo 24 de la Carta Magna; de incurrir en «drástica contradicción»; y de alejarse de «las reglas de la lógica y del sentido común». El auto firmado por Marchena, en el que los aludidos acatan el veredicto, reprueban «la injerencia invasiva» del Constitucional en sus funciones y «la innecesaria grandilocuencia» de sus sentencias.

El aguacero ha descargado sobre tierra mojada: esta legislatura ambos tribunales ya habían colisionado al anular el Constitucional las condenas impuestas por el Supremo a los expresidentes socialistas de Andalucía, Griñán y Chaves, por la corrupción de los ERE; y por el levantamiento de la pena de inhabilitación al entonces diputado de Podemos Alberto Rodríguez, después de que la Sala de lo Penal lo inculpara por propinar una patada a un policía en una manifestación.

Ambos tribunales se han dado una tregua con la ley de nietos, aunque a costa de otra damnificada: la credibilidad del Defensor del Pueblo, el exministro socialista Ángel Gabilondo, que recurrió sin éxito ante el Constitucional el veto del Supremo al sufragio este 29N de los nacionalizados por la polémica norma.

Un Constitucional que está en el epicentro del combate partidario ante estas generales. PP y Vox exploran un pacto que les permita contrarrestar la lista conjunta al Senado del PSOE y Frente Amplio con la que estos buscan evitar que las derechas alcancen la mayoría de tres quintos —161 parlamentarios— que les permitiría designar a cuatro magistrados de la corte de garantías. Y revocar, así, la hegemonía progresista que Sánchez propició aupando al alto tribunal a su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la funcionaria de Moncloa Laura Díez.