Feijoo en Vigo: «Todo se va a limpiar desde el 29N barriendo en las urnas y no les vamos a indultar»

XOÁN CARLOS GIL

«Se acabó. Todo se sabrá y todo tendrá consecuencias. Me encargaré de que paguen por todo, sea Sánchez, Ábalos, Cerdán, Leyre, sea quien sea. A los corruptos no les vamos a indultar». El candidato a la presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijoo, clamó hoy en Vigo por la apertura de una nueva etapa en la historia de España, en la que la eliminación de la corrupción la plantea como una de los primeros compromisos de su acción de gobierno si logra presidirlo en la próxima legislatura. «Todo se va a limpiar desde el 29N barriendo en las urnas», remachó en la Estación Marítima de Vigo en su primer acto de precampaña en Galicia ante un auditorio lleno que hizo necesario habilitar una sala contigua para acoger a parte del público que aguardaba a la entrada.

«Son el Gobierno de la corrupción», agregó el mandatario popular antes de advertir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene soporta 17 sumarios judiciales por presuntos delitos en materia de ilegalidades políticas y ejecutivas. «Les acusan de 23 delitos que suman 1.400 años de cárcel a 131 imputados», repasó Feijoo en su radiografía de los ocho años liderados por Sánchez, para añadir que lo que ha motivado el adelanto electoral «son los 16 sumarios que quedan por cerrar».

Frente a dicho panorama, Feijoo señaló ante numerosos cargos de su partido y de la Xunta que él presidió que «Galicia es mi aval y no puedo prometer una cosa si no creo en ello», para a continuación referirse a logros de los que señaló enorgullecerse como cuadrar las cuentas públicas, tener una de las deudas más bajas de España o pagar con celeridad a los proveedores, enumeró para acto seguido comprometerse a bajar los impuestos y hacerlo primero a las rentas medias y bajas, a los autónomos, a las familias y a los jóvenes, además de reducir el IVA a alimentos básicos o la luz mientras dure la inflación, o dejar en cero la carga impositiva a las familias con hijos. «Están saqueando a la gente sin control», volvió a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Contra la violencia

Tanto el presidente estatal del PP como el de la Xunta y el partido en Galicia, Alfonso Rueda, se detuvieron en sus intervenciones en alertar a todos los gallegos del peligro que supone normalizar o justificar actos violentos en las calles como respuesta citas políticas como ocurrió esta semana en A Coruña a raíz de la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal. «Yo quiero un país en el que se pueda discrepar con palabras pero no con piedras, pero cuando se busca el enfrentamiento, la división, el muro y la confrontación, ocurre lo que ocurre», señaló Feijoo de nuevo en referencia directa al actual presidente del Gobierno, la que en varias ocasiones tachó de «ególatra».

«Yo vengo a garantizar la seguridad. La Policía y la Guardia Civil tendrán los medios y el respaldo que necesiten», prometió tras atestiguar que Galicia poco tiene que ver con los sucesos de A Coruña, que indicó no son un episodio aislado ni casual, aunque añadió en la comunidad gallega también hay partidos que alientan la violencia, «lo sabéis bien». «¿Qué queremos, disturbios como los de Francia?», se preguntó el candidato del PP para garantizar que él será garantía de seguridad ciudadana.

El expresidente de México Felipe Calderón a la entrada del mitin de Feijoo en Vigo junto al expresidente del Celta Carlos Mouriño XOÁN CARLOS GIL

Con varios de los candidatos de las listas que los populares presentarán en Galicia a los comicios generales del 29N, y la presencia también del expresidente de México Felipe Calderón que estaba acompañado por el expresidente del Celta Carlos Mouriño, Feijoo ensalzó la gestión del PP en la comunidad gallega, a la que puso como ejemplo de lo que quiere hacer en el Gobierno de España y de la que dijo estará entre sus ocupaciones si alcanza la presidencia. Similar guion trazó en su intervención previa el presidente de la Xunta quien subrayó sobre todo la exigencia que Galicia seguirá manteniendo de exigir lo mismo que consiga cualquier otra autonomía.

«Un recado especial: Fronte o que vimos o outro día na Coruña e que os socios de Sánchez non son capaces de condenar e mesmo disculpan, imos decirlle alto e claro que Galicia en ningún caso nin vai tolerar nin vai soportar a violencia. Esos non son Galicia e non nos representan», incidió Rueda, que citó concretamente a la UPG, la formación mayoritaria en el BNG, para asegurar el presidente que desde el principio de la legislatura reclamó en las filas nacionalistas tensión en las calles. «Amenazan a Galicia con esa forma de ser», acuñó el mandatario gallego.

«Vaite tranquilo Alberto, Galicia será o motor do cambio que España necesita, frente aos salvapatrias de extrema esquerda e extrema dereita», dijo Rueda, que preside la única comunidad autónoma en la que Vox no tiene presencia institucional alguna, tras abandonar sus filas la única concejala que el partido de Abascal tenía en Galicia, lograda en el 2023 en el Concello de Avión. «Somos orgullosos de ser galegos, pero tamén de ser españoles. Galicia é como é e por iso o PP é o partido que máis se parece aos galegos», concluyó Rueda en un avisó al electorado para que no busque más opciones a la derecha de su formación. «Todos están contra el PP, a un lado y al otro, para que el PP no tenga el resultados que España necesita», añadiría Feijoo también como último mensaje.